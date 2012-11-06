نمایشگاه خوشنویسی "ولایت" در گچساران گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان علی پور افزود: در این نمایشگاه آثار "سید نجف مسعودی" هنرمند فوق ممتازخوشنویسی شامل 23تابلوی خوشنویسی با خط نستعلیق در معرض دید عموم قرار گرفت.

وی بیان داشت: در این نمایشگاه 23 اثر از سخنان مقام معظم رهبری در مورد ولایت و در قالب هنر زیبای خوشنویسی به نمایش درآمده است.

علی پور عنوان کرد: زمان بازدید از این نمایشگاه هر روز از ساعت هفت صبح تا ساعت 14عصر خواهد بود و این نمایشگاه به مدت 10 روز در گچساران دایر است.

دوره آموزشی فوتسال در گچساران برگزار شد

کلاس توجیهی یک روزه فوتسال با حضور حسین شمس مربی سابق تیم ملی فوتسال ایران در گچساران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شمس به دعوت غلامرضا تاجگردون نماینده مردم شریف گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی وهمکاری امور ورزش شرکت بهره برداری نفت وگاز گچسارن برای ارزیابی تیم های فوتسال استان کهگیلویه وبویراحمد به گچساران سفر کرد.

حسین شمس در حاشیه برگزاری این دوره توجیهی گفت: برای پیشرفت فوتسال استان می بایست برنامه ریزی های طولانی مدت صورت گیرد.

وی فوتسال استان کهگیلویه وبویراحمد را آینده دار عنوان کرد وافزود: برای پیشرفت فوتسال این استان می بایست کلاسهای آموزشی و عملی بیشتری را برنامه ریزی کرد و با یک کلاس توجیهی یک روزه یک ارزیابی و شناخت کلی از وضعیت فوتسال استان به عمل می آید.

رئیس هیئت فوتبال گچساران در حاشیه این مراسم از وجود ازاستعدادهای بیشمار ورزشی در گچساران خبر داد.

سید عبدالکریم قاضی فر افزود: در چند سال اخیر فوتبالیست های بزرگی از گچساران به تیم های لیگ برتری راه یافته اند.

قاضی فر اظهار داشت: با برگزاری چنین دوره هایی در سال های آینده شاهد حضور بازیکنان فوتسال استان کهگیلویه وبویراحمد در تیم های مطرح لیگ برتری و تیم ملی خواهیم بود.