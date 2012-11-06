ستاد معین جزیره ابوموسی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری ظهر سه شنبه در نشست ستاد معین ابوموسی که در استانداری هرمزگان برگزار شد، بر فراهم سازی زمینه های توسعه و آبادانی ابوموسی تاکید کرد و گفت: ابوموسی یکی از جزایر مهم در پهنه و گستره جغرافیایی خلیج فارس و فرصت مهمی برای گردشگری است که مدیران بایستی از این فرصت و ظرفیت در مسیر توسعه و آبادانی تلاش کنند.

وی افزود: هر اندازه شهرستان ابوموسی توسعه یابد ، باعث افتخار و سربلندی کشورمان است که امیدوارم روند توسعه ای آن سرعت بیشتری یابد.

بامری بر اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به استان و سفرهای شهرستانی استاندار و به طور خاص شهرستان ابوموسی تاکید و اظهار داشت: اجرای این مصوبات نقش مهم و محوری در توسعه و پیشرفت ابوموسی را به دنبال خواهد داشت که لازم است مدیران دستگاه های اجرایی در جهت تحقق این مصوبات تلاش کنند.

وی اجرای پروژه های عمرانی، فراهم سازی زیرساختهای بهداشتی، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی ، آموزشی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف را مورد تاکید قرار داد و گفت: ابلاغ رئیس جمهوری در زمینه تبدیل ابوموسی به منطقه گردشگری و دستورتشکیل ستاد معین درجلسه شورای اداری ابوموسی به ریاست استاندار حاوی یک پیام مهم است و آن پیشرفت و آبادانی شهرستان ابوموسی است و مدیران باید با اراده جدی و عالی برای پیشرفت و آبادانی جزایر به ویژه جزیره ابوموسی تلاش کنند.

بامری با بیان اینکه کم توجهی به مصوبات مربوط به ابوموسی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست ادامه داد: مصوبات مربوط به شهرستان ابوموسی باید در اولویت برنامه های مدیران قرار بگیرد که در این راستا ستاد معین شهرستان ابوموسی با ترکیب مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی با هدف اجرای مصوبات و تسریع در تحقق آن ها تشکیل و نتایج اقدامات مورد بررسی قرار می گیرد.

شهرستان ابوموسی با دارا بودن شش جزیره و 68.8 مترمربع مساحت در جنوبی ترین نقطه ایران واقع و از نظر موقعیت ‍جغرافیایی و سیاسی در مهمترین نقطه جهان وبا جمعیت شش هزار نفری همچون نگینی در خلیج فار س می درخشد.