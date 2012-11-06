برگزاری همایش ارتباط صنعت و دانشگاه/صنایع با توانمندیهای دانشگاه آشنا نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین شیخی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همایش استانی ارتباط صنعت و دانشگاه در تولید علمی با شرکت حدود 100 صنعت و موسسه و 14 پنل تخصصی در حوزه صنعت،اقتصاد،معرفی تکنولوژی و توانمندیهای روز دنیا در حوزه مورد نیازبرای اولین بار با انسجامی بالا به ارائه مقالات علمی میپردازند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری اینگونه همایشها نقطه شروعی برای ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه است ادامه داد: حدود 240 نفراز صنعتگران و اساتید اعلام آمادگی برای حضور در همایش کرده اند که خروجی این همایش شامل تعریف پروژه های جدید مورد نیاز صنعت است.

افزایش 50 درصدی قراردادهای پژوهش کاربردی دانشگاه

شیخی اضافه کرد: دانشگاهها منبع اصلی نخبگان بشمار می روند و هرساله برای انجام پژوهشها توسط اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعتبار تخصیص داده می شود.

وی تصریح کرد: دانشگاه و مراکز علمی تاکید ویژه بر پژوهش کاربردی دارد تا به کمک دستاوردهای آنان نیاز صنایع برطرف شود زیرا بسیاری از صنایع قالبیت بومی سازی و برطرف شدن مشکلات را دارند.

مدیر دفتر ارتباط علم و صنعت دانشگاه شیراز اضافه کرد: اراده دوجانبه بین صنعت و دانشگاه نیاز است تا این دو مرکز به سمت یکدیگر جذب شوند وتحریمها این جاذبه را ایجاد و باعث برنامه ریزی و کشاندن پروژه ها بسمت صنایع شده است.

شیخی اعلام کرد: حجم قراردادهای پژوهشی در هفت ماهه سال 91 حدود 90میلیارد ریال، که نسبت به کل سال گذشته 12 ماهه 50 درصد رشد داشته و امسال بیش از 40 قرارداد پژوهشی کاربردی در دفتر علم صنعت ثبت شده است.

وی بیان کرد: برای انجام نیازهای پژوهشی طرف قرارداد دفتر علم صنعت بیشتر با سازمان آب منطقه ای فارس،شهرداری شیراز،شرکت برق منطقه ایی فارس،شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، شرکت آبفای شیراز و فارس و بخش خصوصی است.

مدیر دفتر ارتباط علم و صنعت بیان کرد: یکی از نکات صنایع بحث هزینه کردن در تحقیق و توسعه است که این استان کمتر توجه به این موضوع نشان میدهد و در دنیای رقابتی امروز تنها صنایعی موفق هستند که آینده خودرا از طریق مراجعه به مراکز علمی و مشاورین علمی پیش بینی کنند.

عمده طرف قراردادها در پژوهش کاربردی بخش دولتی است

شیخی گفت: دنیای تکنولوژی به گونه ایی است که فن آوری به سرعت تغییر کرده و صنعتی که به صورت سنتی کار کند بطور خودکار از رقابت ها حذف می شود لذا نیاز به تحقیق و توسعه فعالیت های خود دارند.

وی ادامه داد: متاسفانه هنوز فرهنگ همکاری پژوهشی بین مراکز و دانشگاه ها جا نیافتاده و عمده طرف قرارداد در پژوهش کاربردی بخش دولتی است و این طنگ خطری برای بخش خصوصی محسوب می شود.

صنایع با توانمندیهای دانشگاه آشنا نیستند

مدیر دفتر ارتباط علم و صنعت دانشگاه شیراز اظهار داشت : رویکرد بخش خصوصی نسبت به سالهای گدشته وضعیت مناسب تری پیدا کرده اما متاسفانه این کم کاری به دلیل نا اشنایی با توانمندی های دانشگاه و نشناختن پتانسیل دانشگاه و مراکز علمی است.

شیخی اضافه کرد: امیدواریم با تبادل نظر و برگزاری همایشها در استان بتوانیم صاحبان صنایع را با توامندیهای علمی اشنا کرده و در راستای حل مشکلات گامهای اساسی برداریم.