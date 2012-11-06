وقف صفر درصدی موقوفات برای اعیاد در گلستان/فراموشی سنت وقف در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دارابی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تبلیغات و اطلاع رسانی جشنواره فرهنگی هنری وقف، چشمه همیشه جاری گفت: همه ما مرهون و مدیون وقف هستیم، وقف کار اقتصادی نیکی است که در قرآن نیز جایگاه آن مشخص شده است و پیامبر و ائمه اطهار نیز به آن توجه خاصی نشان داده اند.

دارابی خاطرنشان کرد: موقوفات مغفول را باید حفظ کرد و مسئله وقف نیز باید در بین مردم احیا شود، برای حفظ و احیای آن همگی باید دست در دست یکدیگر دهیم.



وی، مهلت ارسال آثار برای سومین جشنواره وقف چشمه همیشه جاری سی ام دی ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: داوری آثار نیز تا سی ام بهمن ماه انجام می شود.



وی تصریح کرد: این جشنواره نیز با همین نگاه برای سومین سال برگزار می شود، تنها تفاوت آن با 2 سال قبل در این است که ارسال و داوری آثار در تهران انجام می شود و در استان تنها وظیفه تبلیغات و اطلاع رسانی بر عهده ما است.



معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ادامه داد: این جشنواره در رشته های فیلم سازی و فیلم منامه نویسی در بخشهای مستند، داستانی و انیمیشن، پوستر و رسانه های مکتوب برگزار می شود، سال قبل رشته های خطاطی و شعر نیز داشتیم که حذف و پوستر اضافه شد.



وی ادامه داد: برگزاری این جشنواره کار مهمی است و نباید به دلیلی مشکلات جانبی مانند مشکلات مالی ابتر بماند، به همین دلیلی تصمیم گرفته شد تا در تهران برگزار شود، اگر استان با آثار خوبی شرکت کند و این آثار برگزیده شوند استان نیز معرفی می شود.



دارابی تاکید کرد: در راستای حفظ و احیای موقوفات باید حرکت کرد و تبلیغات و اطلاع رسانی نیز باید خوب انجام شود.



وقف فراموش شد



در ادامه حجت الاسلام جواد نجفی معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: متاسفانه وقف به دلایلی فراموش شده، باید تحقیقاتی انجام شود تا دلایل رواج وقف در 300 سال قبل مشخص شود و از ان استفاده کرد.



وی افزود: خوب بود اگر در خود استان نیز این جشنواره برگزار می شد و به نظر می رسد ارشاد و حوزه هنری بیشترین حضور را دارند.



حسین عبدی معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری استان نیز گفت: این توانمندی و ظرفیت در استان وجود دارد و در بخش نیروی انسانی نیز مشکلی نداریم، استعدادهایی داریم که باید کشف و از آنها استفاده شود.



وی تاکید کرد: در بخش فیلم سازی و فیلم نیز هنرمندانی داریم که می توانند در سطح کشور آثاری ارائه دهند، رسانه های محلی و مطبوعات و صدا و سیما نیز می توانند در بخش اطلاع رسانی بیشترین کمک را کنند.



عبدی خاطرنشان کرد: دو هزار هنرمند در سامانه پیامکی حوزه هنری استان عضو هستند که از این طریق می توانیم این جشنواره را اطلاع رسانی کنیم.

راه اندازی سامانه جامع موقوفات گلستان

رئیس اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان گلستان نیز درحاشیه این جلسه افزود : سامانه جامع موقوفات بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور احیا و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و مقابله با سوء استفاده از موقوفات راه اندازی شده است .



علی شجاعتی تصریح کرد : اطلاعات موقوفات ضبط و ثبت می شود تا ضمن تحقق الزام قانونگذار از باب تعامل فی ما بین سازمان اوقاف و متولیان به نحو مطلوب فراهم آید.



این مسئول گفت: بر این اساس لازم است متولیان با مراجعه به ادارات و دفاتر اوقاف سراسر استان، همکاری لازم را با ادارات اوقاف و امور خیریه استان گلستان به عمل آورند .



وی یاد آور شد : موقوفات متصرفی موقوفاتی هستند که توسط اداره اوقاف و امور خیریه اداره می شوند و موقوفات غیر متصرفی به موقوفاتی گفته میشود که توسط اشخاص و متولیان اداره می شوند.



شجاعتی افزود : تاکنون اطلاعات اغلب موقوفات ، امامزادگان و فرآیندهای مالی در سامانه جامع موقوفات ثبت شده است.



حجت‎الاسلام روح‎الله سلیمانی‎فر رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گرگان نیز اظهار داشت: ترویج مبانی اعتقادی و دینی از مهمترین اهدافی است که در اجرای برنامه‎های فرهنگی به آن توجه می‎شود که نیاز است صدا و سیما در نشر این امر حضوری گسترده در عرصه داشته باشد.



وی استفاده از تمام ظرفیت‎ها را برای تبدیل شدن امامزادگان(ع) به قطب فرهنگی که مدنظر مقام معظم رهبری است، مهم خواند و افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه سالانه به طور متمرکز اقدام به اجرای برنامه‎های مهم پنجگانه می‎کند که در سراسر استان‎ها و شهرستان‎های کشور شاهد برگزاری آن هستیم که یکی از آنها طرح نشاط معنوی است.

رئیس اوقاف و امور خیریه گرگان اضافه کرد: آرامش بهاری، سوگواره یاس نبوی، نشاط معنوی، ولایت علوی، اکمال دین نبوی، بصیرت عاشورایی و برگزاری هفته وقف از مهمترین برنامه‎های فرهنگی اوقاف و امور خیریه است.

سلیمانی‎فر ابراز داشت: سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای انجام رسالت‎های فرهنگی و اجرای نیات واقفین خیراندیش از موقوفاتی که به نیت اهداف فرهنگی به یادگار گذاشته می‎شود بهره‎مند و به مقابله جنگ نرم دشمن می‎پردازد.

وی از مردم ولایتمدار گلستان که با اهدای نذورات خود اوقاف و امور خیریه را در اجرای برنامه‎های فرهنگی حمایت می‎کنند قدردانی کرد و افزود: نذورات مردمی علاوه بر این برای عمران و ساخت‎وساز اماکن متبرکه نیز استفاده می‎شود.

رئیس اوقاف و امور خیریه گرگان خواستار اعتبارات فرهنگی در راستای برگزاری برنامه‎های دینی و مذهبی در جامعه شد و اظهار داشت: با وجود پیگیری‎های مکرر به استانداری و فرمانداری مرکز استان، امیدواریم بودجه‎ای در این زمینه درنظر گرفته شود و همچنین انتظار داریم همکاری و تعامل تمامی دستگاه ها و نهادها بویژه متولیان فرهنگی در سطح استان ما را یاری نمایند.