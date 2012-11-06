آیت الله ملک حسینی در برابر انحرافات محکم می ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله موسوی جزایری ظهر سه شنبه در مراسم ختم آیت الله العظمی سید کرامت الله ملک حسینی دریاسوج افزود: این ضایعه اسفناک نه تنها این استان را غرق در ماتم و عزا کرد بلکه مردم استانهای همجوار به ویژه خوزستان را هم سوگوار کرده است.

وی با بیان اینکه شخصیت بزرگی را از دست داده ایم، اظهار داشت: آن فقیه عالیقدر پدر این منطقه و امید محرومان و مستضعفان بود و پس از رحلت این عالم ربانی یکنوع حالت یتیمی به مردم دست داده است.

آیت الله جزایری افزود: این حالت طبیعی است و معمولا پس از درگذشت مراجع این حالت به مردم دست می دهد و غم و ماتم بر دلها مستولی می شود.

وی با بیان اینکه این حالت نشان دهنده غمگین شدن دل امام زمان(عج) است، گفت: وقتی ولی عصر(عج) ناراحت می شود، غم ایشان سراسر عالم را فرا می گیرد و مومنین آن را احساس می کنند و امروز یکی از مصادیق این مسئله است.

آیت الله جزایری با اشاره به وداع کم نظیر مردم این استان با آیت الله ملک حسینی در مراسم تشییع گفت: تصاویر این مراسم را از تلویزیون دیدم که دریای مواج و عظیم جمعیت آمده بودند تا این سید اولاد پیغمبر را بدرقه کنند.

آیت الله سیدشرف الدین ملک حسینی مجموعه ای ازفضایل است

امام جمعه اهواز با تقدیر از این حضور باشکوه تصریح کرد: بدون شک ادای دین و قدردانی از مقام شامخ این عالم ربانی و پدر معنوی این منطقه بدون اجر و پاداش نخواهد ماند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان ضمن تشکر از صدا و سیما به خاطر پوشش این مراسم گفت: صدا وسیما در این قضیه سنگ کمی نگذاشت و در ارائه واقعیت بسیار خوب عمل کرد.

وی همچنین حجت الاسلام آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی را خلفی صالح برای ایشان دانست و گفت: این استاد حوزه علمیه دارای مجموعه ای از کمالات و فضایل و برای نسل جوان جذاب هستند و اگرچه در قم تدریسات و تالیفاتی دارند اما منطقه محتاج و نیازمند ایشان است.

آیت الله جزایری اظهار داشت: حجت الاسلام آیت الله حسینی امام جمعه شهر نیز از فضلا و علمای این خطه است و همچنین امام جمعه موقت و حجت الاسلام تقوی و سایر علمای حوزه علمیه که همه از برکات آیت الله العظمی ملک حسینی هستند، باید خلاء ایشان را پر کنند.