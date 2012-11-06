چهار کشتی گیر همدانی به اردوی تیم ملی کشتی آزاد دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سه کشتی گیر همدانی برای حضور در مسابقات بین المللی به اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان دعوت شدند.

محمدحسین سلطانی در وزن 55 کیلوگرم، صادق گودرزی در وزن 74 کیلوگرم، مسعود نوروزی در 120 کیلوگرم و مهران میرزایی در وزن 96 کیلوگرم به اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت شدند.

مرحله سوم اردوی آمادگی تیم ملی کشتی برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی جام علی علی‌یف روسیه با دعوت از 22 آزادکار از اول آذرماه در محل خانه کشتی تهران برگزار می‌شود.

رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد علی علی‌یف روزهای هشتم تا دهم آذرماه امسال در شهر ماخاچ کالای داغستان برگزار می‌شود.

حضور دوندگان همدانی در مسابقات صحرانوردی بانوان

مسابقات صحرانوردی بانوان قهرمانی کشور روز جمعه در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار می شود.

این دوره از مسابقات صحرانوردی دور دریاچه آزادی به مسافت 6 و 8 کیلومتر برگزار می شود.

در این دوره از مسابقات دوندگان همدانی نیز حضور دارند.

سال گذشته در بخش تیمی جوانان همدان، فارس و مرکزی عنوان های برتر را به خود اختصاص دادند.

برترین های مسابقات لیگ تیراندازی دسته یک بانوان شناخته شدند

هفته چهارم لیگ تیراندازی دسته یک بانوان با برتری تیم همدان به پایان رسید.

این رقابتها در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی برگزار شد.

در پایان در تپانچه بادی و در نتایج تیمی همدان با 1088 امتیاز اول شد و کرمان با 1072دوم شد.

در رده انفرادی تپانچه بادی نیز، منیژه کاظمی از همدان با 369 امتیاز اول شد، الهام ادهمی از کرمان با 367 امتیاز و پروانه فرهنگیان از فارس با 365 امتیاز دوم و سوم شدند.

پنجمی بانوان هندبالیست همدان در لیگ دسته یک

تیم هندبال بانوان استان همدان در لیگ دسته یک کشور جایگاه پنجم جدول را بدست آورد.

این رقابتها با حضور 10 تیم بزرگسالان در غالب دو گروه پنج تیمی به شکل متمرکز در شهرستان لار از استان فارس برگزار شد.

تیم همدان با نتیجه 16 بر 14 تیم خوزستان را برد و 28 بر 9 فارس را مغلوب کرد.

همدان بازی با تیم خراسان رضوی را 27 بر 10 واگذار کرد و در مقابل چهارمحال و بختیاری هم بانتیجه 20 بر 14 شکست را پذیرفت.

داوران همدانی هفته پرکاری را سپری می کنند

داوران فوتبال استان در این هفته روزهای پرکاری را سپری می‌کنند و در لیگ‌های مختلف کشور قضاوت خواهند کرد.

سرپرست کمیته داوران هیئت فوتبال استان همدان گفت: محمد امیرنژاد، محمود معینی و محمدعلی بافنده امروز در لیگ جوانان کشور قضاوت خواهند کرد، این بازی بین تیم‌های خورشید قروه و گهر زاگرس برگزار خواهد شد.

امیر مصداقی افزود: در لیگ دسته دوم کشور بازی بین تیم‌های آشیان‌گستر ورامین و نوژان مازندران که پنجشنبه 18 آبان‌ماه برگزار خواهد شد را پیام حیدری، بهروز عالمی‌روشن و مرتضی دباغیان قضاوت خواهند کرد.

وی گفت: بیژن حیدری بازی تیم‌های شاهین بوشهر و ماشین‌سازی تبریز و پیام حیدری بازی تیم‌های شهرداری تبریز و ایران‌جوان بوشهر که در روز جمعه 19 آبان‌ماه برگزار خواهد شد را داوری خواهند کرد.

مصداقی در پایان افزود: در لیگ نونهالان کشور نیز شهروز معین، محسن دوستان و حسین کمکی قضاوت بین تیم‌های بهمن اراک و کیمیا رشد آق‌بلاغ که در روز جمعه 19 آبان‌ماه انجام می‌شود را بر عهده دارند.