پاکستان در کنار کشمیر می ماند/ تفرقه مشکل جهان اسلام است

این مراسم در ساعت 11 و 30 دقیقه با تلاوت آیاتی از قران مجید آغاز شد و پس از آن "خالد عزیز بابر" سفیر پاکستان در تهران ضمن خوشامدگویی به میهمانان از 27 اکتبر به عنوان روز سیاه کشمیر یاد کرد.

سفیر پاکستان در تهران در سخنان خود گفت : تاریخ 27 اکتبر یادآوری روزی است که هند اقدام به اعزام نظامیان خود به کشمیر و اشغال این منطقه کرد و ما از این روز به عنوان "روز سیاه" یاد می کنیم.

از سال 1947 یعنی همزمان با اشغال کشمیر مردم این منطقه مبارزه خود برای کسب استقلال را آغاز کردند و از سال 1989 به بعد مبارزات آنها شکل جدی تری به خود گرفت.

بابر با اشاره به بیشنیه تاریخی اشغال کشمیر از سوی نیروهای هندی گفت: بر اساس توافقات و قطعنامه سازمان ملل قرار بود مردم کشمیر برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند، اما تا امروز این اتفاق نیفتاده است. سفیر پاکستان در ادامه به تاریخچه شکل گیری مبارزات مردم کشمیر و مطرح شدن این موضوع در جوامعه بین المللی پرداخت. خالدعزیز بابر با اشاره به گذشت شش دهه از مبارزات مردم کشمیر گفت : شاید بتوان آزادی مشروع مردم را برای مدتی محدود کرد اما نمی توان برای همیشه آن را نادیده گرفت.

وی در ادامه از عدم اجرای قطعنامه ها و قوانین بین المللی در مورد کشمیر انتقاد کرد و گفت : در سال 1948 موضوع کشمیر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد و در آنجا تصمیم بر این شد تا الحاق به هند و یا پاکستان از طریق یک همه پرسی و توسط خود مردم کشمیر اتخاذ شود اما متاسفانه این امر تا کنون محقق نشده است.

خالد عزیز بابر در ادامه به اجلاس ها و نشست های بین المللی که درباره کشمیر بارگزار شده اشاره نمود و اعلام داشت که در نتیجه این نشست ها قرار شده تا هند نیروهای خود را از این منطقه خارج کند اما با این وجود این امر تا کنون محقق نشده است.

سفیر پاکستان در تهران، در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که پاکستان همچنان در کنار مردم کشمیر می ماند و خود را متعهد به حمایت از اقدامات ازادی طلبانه آنها می داند.

وی در ادامه از جامعه جهانی خواست تا حق مشروع مردم کشمیر را به رسمیت بشناسند.

پس از پایان سخنرانی سفیر پاکستان، "حمید گلپیرا" به ایراد سخنرانی به زبان انگلیسی پرداخت و اعلام کرد که امت اسلام باید بصورت یک امت واحده بوده و در صورتی که کشورهای مسلمان با یکدیگر متحد شوند آنگاه می توان مشکلاتی همچون موضوع کشمیر را حل نمود.

گلپیرا در ادامه از اینکه مردم برخی کشورهای مسلمان هیچ اطلاعی از اوضاع کشمیر نداشته و حتی نمی دانند که کشمیر در کدام نقطه از جهان قرر گرفته ابراز تاسف نمود.

دکتر سبزواری از اساتید دانشگاه علامه طباطبائی، از دیگر سخنرانان این مراسم بود. وی در شروع سخنان خود از برگزار کنندگان مراسم امروز درخواست کرد که مراسم سال آینده را در فضایی گسترده تر و با دعوت از حقوقدانان برگزار کنند تا این افراد از دید حقوقی به موضوع کشمیر بپردازند و از این راه حقایقی جدید از این مضوع مشخص شود.

وی در ادامه به تاثیر زبان و شعر فارسی بر شبه قاره بویژه کشمیر پرداخت و از وجود 50 شاعر و 250 نویسنده پارسی گو در این منطقه در سالیان گذشته سخن گفت.

دکتر حمید بقایی ماکانی، آخرین سخنران این مراسم بود، ایشان در بخشی از سخنرانی خود موضوع کشمیر را همطراز موضوع فلسطین دانست و گفت از آنجا که پرداختن به موضوع کشمیر سودی برای قدرت های جهان ندارد، آنها توجهی به این موضوع نشان نمی دهند.

دکتر بقایی در ادامه مشکل اصلی جهان اسلام را وجود تفرقه میان گرو های مختلف مسلمان دانست و گفت تا زمانیکه میان مسلمانان تفرقه وجود دارد نمی توان به حل معظلاتی چون موضوع کشمیر امیدوار بود.