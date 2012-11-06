وضعیت بهداشت عمومی در کرج مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان کرج که ظهر سه شنب در سالن غدیر فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ سازی عمومی در موضوعات مربوط به حوزه بهداشت شهری و زیست محیطی از جمله نکات قابل توجهی است که باید با همکاری شهرداری ها، مرکز بهداشت و همچنین محیط زیست مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در حال حاضر وضعیت بهداشت عمومی در شهرستان از شرایط نامطلوبی برخوردار است که باید با فرهنگ سازی و همچنین آموزش های لازم به اقشار مختلف مردم این مهم را در میان مردم نهادینه کنیم.



وی با تاکید بر اینکه توجه به رعایت بهداشت فردی و اجتماعی گامی بسیار مهم در پیشگیری است، یادآور شد: توجه به مسائل مهم آموزشی و فرهنگ سازی آن در میان مردم می تواند از هدر رفت بسیاری از سرمایه های مادی و معنوی که در نهایت به سلامت مردم ختم می شود، جلوگیری کند.



ایران نژاد تصریح کرد: توجه به امر مهم پیشگیری از طریق آموزش از جمله سرفصل هایی است که در بودجه شهرستان نیز پس از ارائه طرحهای کاربردی مدنظر قرار می گیرد.



کارگروه های فرعی بهداشت در شهرهای تابعه شهرستان فعال شود

فرماندار کرج در بخش دیگری از سخنان خود بر فعال شدن کارگروه های فرعی در شهرهای تابعه شهرستان تاکید کرد و گفت: فعال شدن این کارگروه ها در شهرهای تابعه شهرستان و همچنین مناطق 12گانه شهرداری می تواند نقش به سزایی در تحقق اهداف و برنامه های کلان دولت و مدیریت شهری در سطح شهرستان داشته باشد.



وی یادآور شد: به رغم اقدامات و فعالیت های صورت گرفته از سوی مدیریت شهری باید به گونه ای برنامه ریزی شود که با تامین زیرساخت های مورد نیاز مرتبط با امر بهداشت از جمله فرهنگ سازی در میان مردم به منظور جلوگیری از رهاکردن پساب منازل مسکونی، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، احداث سرویس های بهداشتی مورد نیاز در سطح شهر و... بتوان گامهای بسیار موثری را برای تامین بهداشت و سلامت جامعه برداشت.