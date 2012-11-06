رصدخانه و تلسکوپ ملی با دانش بومی در قله گرگیش مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا منصوری ظهر سه شنبه در جمع دانشجویان منجم دانشگاه زنجان، افزود: احداث یک رصد خانه مدرن و بزرگ نیازمند بکارگیری انبوهی از آخرین فناوری های روز است.

وی ادامه داد: ساخت تمامی بخش های این رصدخانه با دانش ایرانی، رشد و تولید بسیاری از علوم جدید را همچون اپتومکانیک، فناوری اطلاعات، سازه و مواد به دنبال دارد.

رئیس رصدخانه ملی ایران افزود: خلاصه مدیریتی فعالیت‌ها در 3 سال گذشته بر پایه ایجاد زیرساخت‌های رصدخانه‌ای، تلسکوپ 7 و ملحقات آن و ظرفیت‌سازی است که مهم‌ترین اقدام ما در زمینه ایجاد رصدخانه بحث مکان‌یابی آن بوده است که پس از مطالعات فراوان 4 منطقه خراسان‌جنوبی، اصفهان، کرمان و قم به عنوان نمونه انتخاب شدند و پس از صعود محققان به قله‌های مختلف و 2 هفته اقامت در آنجا برای بررسی‌های علمی قله گرگش که باد غالب در آنجا جنوب ـ جنوب‌غربی است، انتخاب شد.