رصدخانه و تلسکوپ ملی با دانش بومی در قله گرگیش مستقر می شود

منصوری افزود: مشکل اصلی نور و پخش شدن آن به سمتهای مختلف در شبهنگام است که در پی ایجاد زمینهای هستیم که شبهنگام نور شهر به سمت پایین متمرکز شود تا آسمان کاملاً تاریک شود، زیرا مطالعات ما نشان داده است حتی نور شهر اصفهان نیز در این قله سبب روشن شدن آسمان میشود و هماکنون ما برای ساخت تلسکوپ آماده هستیم و فقط منتظر جذب اعتبارات برای ادامه کار هستیم و از 6 ماه پیش مطالعات زمینشناختی بالای قله را آغاز کردهایم.
رئیس رصدخانه ملی ایران افزود: در قرن چهارم رصدخانه بزرگ عبدالرحمن صوفی در شیراز با منجمانی که تعدادشان بیش از تعداد منجمان حرفهای امروز ایران بود آغاز به کار کرد و در قرن هفتم هم برپایی رصدخانه بزرگ مراغه توسط خواجه نصیرالدین که الگویی برای رصدخانههای بعدی بود شکل گرفت و در قدم بعدی پیشنهاد تأسیس رصدخانه سلطنتی ایران از محمود قمی به ناصرالدین شاه قاجار آغاز شد.
منصوری ادامه داد: ایران در یک منطقه جغرافیایی قرار گرفته است که در این منطقه هیچ تلسکوپ مدرنی قرار ندارد و با توجه به اینکه رصد شبهنگام انجام میشود و زمانی که در ایران شب است، در مناطقی که تلسکوپهای پیشرفته دارند روز است و به سختی کار رصد انجام میشود سبب استثنایی شدن موقعیت رصدخانه ملی ایران شده است.
وی گفت: اجرای طرح رصدخانه ملی ایران که به عنوان طرح مهرماندگار پیگیری میشود، پیچیدگیهایی نظیر پذیرش درون اجتماع علمی، تصویب طرح و متقاعدسازی جامعه و دولت، پشتیبانی اداری و مالی پس از تصویب، تحلیل علمی و فنی، جذب و حفظ نیروی انسانی و همکاریهای بینالمللی دارد.
رئیس رصدخانه ملی ایران گفت: هماکنون با تأسیس رصدخانه ملی ایران، اولین طرح بزرگ علمی کشور رخ میدهد.
منصوری با بیان اینکه اگر تلسکوپ حرفهای مدرن داشته باشیم تحول بزرگی در مدیریت ساخت این تلسکوپ بدون داشتن تجربه در ایران خواهیم داشت، افزود: در واقع رصدخانه، موتور محرکه ما فناوریهای پیشرفته است که سبب گرایش روزافزون محققان جوان به این موضوع خواهد بود
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