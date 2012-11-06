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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۲

اسماعیلی:

پارک ترافیک شهر نهاوند به بهره‌ برداری رسید

پارک ترافیک شهر نهاوند به بهره‌ برداری رسید

نهاوند - خبرگزاری مهر: شهردار نهاوند از ساخت و بهره برداری پارک ترافیک شهر نهاوند در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر اسماعیلی ظهر سه شنبه در آیین بهره‌برداری از این پارک گفت: استفاده بهینه و مطلوب از امکانات و ظرفیت‌های شهری نیازمند مشارکت و همکاری شهروندان است.

نادر اسماعیلی با بیان اینکه بودجه شهرداری نهاوند در سال جاری حدود 13 میلیارد تومان است، اظهار داشت: حدود 60 درصد بودجه شهرداری برای پروژه‌های عمرانی و 40 درصد مابقی برای هزینه‌های جاری و نگهداری مجموعه شهری اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: از میزان 60 درصد بودجه عمرانی شهرداری چهار میلیارد تومان صرف هزینه‌های ترافیکی در شهر می‌شود که شامل احداث تقاطع‌های غیرهمسطح، آسفالت معابر، اصلاح هندسی معابر و بازگشایی خیابان‌ها و باسازی روشنایی ها بلوارها و احداث پارک جدید است.

وی احداث پروژه‌های مؤثر از جمله اجرای همزمان بازگشایی محور دو خواهران و احداث پارک و میدان جدید نهاوند به نام میدان علم و فن آوری را از افتخارات مجموعه شهرداری در چهار ماه گذشته دانست و افزود: این پروژه‌ها در راستای ایجاد شرایط مناسب برای عبور و مرور و رفاه حال شهروندان اجرا می‌شود.

شهردار نهاوند با بیان اینکه هر ساله بخش عمده‌ای از بودجه شهرداری به تناسب زیرساخت‌های شهری هزینه می‌شود، یادآور شد: برای تملک املاک و اجرای پروژه‌های تعریض خیابان معلم و آزادگان از اعتبارات عمرانی استفاده می شود.

نادر اسماعیلی با تأکید بر اهمیت حوزه جمع آوری زباله شهری افزود: در ماه گذشته برای خرید پنج دستگاه نیسان و جایگزینی آن ها به جای خودروهای فرسوده جمع آوری زباله در سطح شهر نهاوند، 75 میلیون تومان هزینه شده است.

وی گفت: همچنین در چهار ماه گذشته 25 میلیون تومان برای نصب روشنایی بلوارها و 12 میلیون تومان برای سنگ فرش قسمتی از بازار سنتی نهاوند هزینه شد که این نشانگر میزان توجه مدیران شهری به حوزه خدمات و مبلمان شهری است.

وی با تأکید بر استفاده از امکانات شهری و لزوم توجه به آموزش‌های همگانی تاکید کرد: بر این اساس در کنار ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌ها آموزش شهروندان ضروری است و این آموزش‌ها باید از دوران کودکی انجام شود.

وی گفت: اگر تمامی امکانات و زیرساخت‌های لازم فراهم شود اما شهروندان همکاری و آموزش‌های لازم را نداشته باشند نمی‌توان از این امکانات به صورت بهینه و صحیح استفاده کرد.

وی توجه به آموزش‌های شهروندی در امر ترافیک را مهم دانست و اظهار داشت: پارک ترافیک از جمله پروژه‌هایی است که در راستای آموزش‌های شهروندی برای دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی در زمینه ترافیک احداث شده است.

کد مطلب 1737301

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