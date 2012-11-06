پارک ترافیک شهر نهاوند به بهره‌ برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نادر اسماعیلی ظهر سه شنبه در آیین بهره‌برداری از این پارک گفت: استفاده بهینه و مطلوب از امکانات و ظرفیت‌های شهری نیازمند مشارکت و همکاری شهروندان است.

نادر اسماعیلی با بیان اینکه بودجه شهرداری نهاوند در سال جاری حدود 13 میلیارد تومان است، اظهار داشت: حدود 60 درصد بودجه شهرداری برای پروژه‌های عمرانی و 40 درصد مابقی برای هزینه‌های جاری و نگهداری مجموعه شهری اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: از میزان 60 درصد بودجه عمرانی شهرداری چهار میلیارد تومان صرف هزینه‌های ترافیکی در شهر می‌شود که شامل احداث تقاطع‌های غیرهمسطح، آسفالت معابر، اصلاح هندسی معابر و بازگشایی خیابان‌ها و باسازی روشنایی ها بلوارها و احداث پارک جدید است.

وی احداث پروژه‌های مؤثر از جمله اجرای همزمان بازگشایی محور دو خواهران و احداث پارک و میدان جدید نهاوند به نام میدان علم و فن آوری را از افتخارات مجموعه شهرداری در چهار ماه گذشته دانست و افزود: این پروژه‌ها در راستای ایجاد شرایط مناسب برای عبور و مرور و رفاه حال شهروندان اجرا می‌شود.

شهردار نهاوند با بیان اینکه هر ساله بخش عمده‌ای از بودجه شهرداری به تناسب زیرساخت‌های شهری هزینه می‌شود، یادآور شد: برای تملک املاک و اجرای پروژه‌های تعریض خیابان معلم و آزادگان از اعتبارات عمرانی استفاده می شود.

نادر اسماعیلی با تأکید بر اهمیت حوزه جمع آوری زباله شهری افزود: در ماه گذشته برای خرید پنج دستگاه نیسان و جایگزینی آن ها به جای خودروهای فرسوده جمع آوری زباله در سطح شهر نهاوند، 75 میلیون تومان هزینه شده است.

وی گفت: همچنین در چهار ماه گذشته 25 میلیون تومان برای نصب روشنایی بلوارها و 12 میلیون تومان برای سنگ فرش قسمتی از بازار سنتی نهاوند هزینه شد که این نشانگر میزان توجه مدیران شهری به حوزه خدمات و مبلمان شهری است.

وی با تأکید بر استفاده از امکانات شهری و لزوم توجه به آموزش‌های همگانی تاکید کرد: بر این اساس در کنار ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌ها آموزش شهروندان ضروری است و این آموزش‌ها باید از دوران کودکی انجام شود.

وی گفت: اگر تمامی امکانات و زیرساخت‌های لازم فراهم شود اما شهروندان همکاری و آموزش‌های لازم را نداشته باشند نمی‌توان از این امکانات به صورت بهینه و صحیح استفاده کرد.

وی توجه به آموزش‌های شهروندی در امر ترافیک را مهم دانست و اظهار داشت: پارک ترافیک از جمله پروژه‌هایی است که در راستای آموزش‌های شهروندی برای دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی در زمینه ترافیک احداث شده است.