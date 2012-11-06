وزارت خانه امر به معروف و نهی از منکر تاسیس شود

به گزارش خبرنگار مهر،‌ آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه شنبه در دیدار جمع زیادی از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان قم و گردان 371 اباذر اظهار داشت: نظر حضرت امام خمینی(ره) در تاسیس یک وزارتخانه قوی به نام امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی بود که هر کس با هر عنوان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... خلافی داشته باشد، این وزارتخانه بتواند بر آن نظارت داشته و امر و نهی کند.



وی یادآور شد: در این وزارتخانه باید افرادی انتخاب شوند که در تمامی امور تخصص کافی داشته باشند و این نشان دهنده اهمیت تشکیلات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است.



این مرجع تقلید خطاب به طلاب و روحانیون آمر به معروف گفت: امیدوارم با قدرت شما این تشکیلات تاسیس شود.



آیت‌الله نوری همدانی از تاثیرگذاری انقلاب اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین آمر به معروف در دنیا یاد کرد و اظهار داشت: اگر امر به معروف و نهی از منکر از روی اخلاص باشد تاثیر خود را خواهد گذاشت.



وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: در قرآن دو پایه برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است که بدون آنها این اصل دینی محقق نمی‌شود؛ نخستین پایه امر به معروف و نهی از منکر تقوا و دومین پایه آن وحدت است.



این مرجع تقلید امر به معروف و نهی از منکر را یکی از مهم‌ترین ابزارهای اسلامی برای اصلاح جامعه دانست و تاکید کرد: برای اجرایی شدن این دو فریضه الهی باید مردم و حکومت با هم همکاری داشته باشند.



به گفته آیت‌الله نوری همدانی در دین مبین اسلام، بی‌تفاوتی در برابر جامعه و وضعیت دنیا مفهومی ندارد و اگر بی‌تفاوت باشیم، دشمن به راحتی همه چیز را استحاله می‌کند.



وی در پایان ضمن تائید فعالیت آمران به معروف خطاب به آنها گفت: با قدرت به کار خود ادامه دهید و هر چه نفوذ کلام شما بیشتر باشد تاثیرگذاری آن در جامعه بهتر خواهد بود.

