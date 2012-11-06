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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۱۷

پیشنهاد آیت‌الله نوری همدانی:

وزارت خانه امر به معروف و نهی از منکر تاسیس شود

وزارت خانه امر به معروف و نهی از منکر تاسیس شود

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید دعوت به وحدت را مهم‌ترین مصداق امر به معروف در شرایط کنونی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه شنبه در دیدار جمع زیادی از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان قم و گردان 371 اباذر اظهار داشت: نظر حضرت امام خمینی(ره) در تاسیس یک وزارتخانه قوی به نام امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی بود که هر کس با هر عنوان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... خلافی داشته باشد، این وزارتخانه بتواند بر آن نظارت داشته و امر و نهی کند.

وی یادآور شد: در این وزارتخانه باید افرادی انتخاب شوند که در تمامی امور تخصص کافی داشته باشند و این نشان دهنده اهمیت تشکیلات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است.

این مرجع تقلید خطاب به طلاب و روحانیون آمر به معروف گفت: امیدوارم با قدرت شما این تشکیلات تاسیس شود.

آیت‌الله نوری همدانی از تاثیرگذاری انقلاب اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین آمر به معروف در دنیا یاد کرد و اظهار داشت: اگر امر به معروف و نهی از منکر از روی اخلاص باشد تاثیر خود را خواهد گذاشت.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: در قرآن دو پایه برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است که بدون آنها این اصل دینی محقق نمی‌شود؛ نخستین پایه امر به معروف و نهی از منکر تقوا و دومین پایه آن وحدت است.

این مرجع تقلید امر به معروف و نهی از منکر را یکی از مهم‌ترین ابزارهای اسلامی برای اصلاح جامعه دانست و تاکید کرد: برای اجرایی شدن این دو فریضه الهی باید مردم و حکومت با هم همکاری داشته باشند.

به گفته آیت‌الله نوری همدانی در دین مبین اسلام، بی‌تفاوتی در برابر جامعه و وضعیت دنیا مفهومی ندارد و اگر بی‌تفاوت باشیم، دشمن به راحتی همه چیز را استحاله می‌کند.

وی در پایان ضمن تائید فعالیت آمران به معروف خطاب به آنها گفت: با قدرت به کار خود ادامه دهید و هر چه نفوذ کلام شما بیشتر باشد تاثیرگذاری آن در جامعه بهتر خواهد بود.
 

کد مطلب 1737302

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