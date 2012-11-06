اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص احضار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به کمیته انضباطی به دلیل مصاحبه علیه سرمربی تیم ملی فوتبال، ضمن بیان مطلب فوق گفت: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل شکایت فدراسیون فوتبال از مانوئل ژوزه پرونده ای تشکیل داده و بر این اساس سرمربی تیم پرسپولیس به کمیته انضباطی احضار شده است. مانوئل ژوزه باید روز شنبه در کمیته انضباطی حاضر شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا تشکیل پرونده در کمیته انضباطی در این خصوص با تاخیرصورت گرفت، اظهار داشت: فدراسیون فوتبال قبل از دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی این شکایت را انجام داده است اما با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال متولی تیم ملی بوده و برای آنکه تیم ملی در بازی حساسی که با کره جنوبی داشت ضربه نخورد، رسیدگی به این پرونده را با تاخیر انجام دادیم.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در همین خصوص تاکید کرد: البته با توجه به تلاش های مسئولان باشگاه پرسپولیس از طرفی نیز احتمال می دادیم که این موضوع دوستانه حل شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

حسن زاده تصریح کرد: ما همواره در کمیته انضباطی در خصوص پرونده های مختلف انضباطی به دنبال این موضوع هستیم که مسائل دوستانه حل شود که متاسفانه در خصوص این پرونده تحقق پیدا نکرد.

وی در خصوص مصاحبه اخیر مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مبنی بر اینکه باشگاه پرسپولیس نیز در صورت اعلام رسمی احضار مانوئل ژوزه به کمیته انضباطی توسط رئیس این کمیته، از کارلوس کی روش به این کمیته شکایت رسمی خواهد کرد، گفت: نه تنها مسئولان باشگاه پرسپولیس بلکه هر باشگاهی می تواند به کمیته انضباطی شکایت کند.

حسن زاده تاکید کرد: شک نکنید در صورتی که باشگاه پرسپولیس نیز شکایتی را از کارلوس کی روش رسما به کمیته انضباطی ارائه دهد ما نیز در این خصوص تشکیل پرونده داده و به آن رسیدگی خواهیم کرد. اما چیزی که در این بین کاملا محرز خواهد بود این است که این دو موضوع، دو پرونده جداگانه هستند که کمیته انضباطی به صورت مجزا به آن رسیدگی می کند.