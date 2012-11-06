هنرنمایی بزرگ ملت ایران تبدیل تهدیدها به فرصت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح دومین جشنواره ملی- مردمی انار نی‌ریز گفت: امروز کشور ما در یک جنگ کاملا اقتصادی قرار دارد و در این میان باید از تمام فرصت ها به خوبی و به بهترین نحو استفاده شود.

وی تصریح کرد: به دلیل ادعاهای به حق جمهوری اسلامی ایران فشارهای اقتصادی مختلف بر کشور ما وارد شده و احتمالا این فشارها نیز افزایش خواهد یافت، اما باید با استفاده از برنامه ریزی های مناسب از تمام این فرصت ها استفاده کنیم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متوسط بهره وری آب در بخش کشاورزی 30 درصد است، افزود: 70 درصد آب بخش کشاورزی پرت می شود و چنانچه بتوانیم با بهره وری مناسب حتی 10 درصد از این میزان را کاهش دهیم منافع اقتصادی مختلفی عاید ما می شود.

باهنر یادآورشد: در این دوره از زمان بهترین راه و شیرین ترین ارز، صادرات غیرنفتی است که این ارز از طریق صادرات محصولات کشاورزی به راحتی وارد کشور می شود.

وی اضافه کرد: صادرکنندگان به راحتی می توانند بیشترین سود را عاید کشور کنند که در این راه باید از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل ها به خوبی استفاده کرد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی کشاورزان و تولیدکنندگان را سرداران جبهه اقتصاد عنوان کرد و گفت: تولیدکنندگان و کشاورزان در ردیف اول سربازان و سرداران جبهه اقتصادی کشور هستند و اینان هستند که می توانند بسیاری از خسارت ها را جبران کنند.