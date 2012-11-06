دومین کاروان راهیان نور کهریزک عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه این دانش آموزان صبح سه شنبه با حضور رئیس آموزش و پرورش کهریزک، سرهنگ علیرضا باشتنی فرمانده سپاه ناحیه روح الله و مسئول بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه روح الله باقرشهر برگزار شد.



فرمانده سپاه ناحیه روح الله باقرشهر در این مراسم، ضمن بیان قداست سرزمینهای نور و رسالت دانش آموزان در بازگشت از این سفر گفت: امروز فرهنگ ولایت مداری، استکبار ستیزی و دین باوری در دانش آموزان حاصل تلاش امام راحل و پیروی از منویات مقام عظمای ولایت است.



سرهنگ علیرضا باشتنی افزود: امنیت و آسایش و راحتی امروز شما حاصل زحمات و مجاهدتهای ایثارگران، جانبازان و شهدای جنگ نیز است و شما امروز راهی سرزمینی می شوید که جای جای آن به خون شهیدان معطر است.



وی بیان کرد: امید است با بصیرت و آگاهی از مناطق بازدید، از فرمایشات راویان بهره مند شوید و حامل پیام شهدا برای دوستانتان باشید.

