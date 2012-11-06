دومین کاروان راهیان نور کهریزک عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه این دانش آموزان صبح سه شنبه با حضور رئیس آموزش و پرورش کهریزک، سرهنگ علیرضا باشتنی فرمانده سپاه ناحیه روح الله و مسئول بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه روح الله باقرشهر برگزار شد.
فرمانده سپاه ناحیه روح الله باقرشهر در این مراسم، ضمن بیان قداست سرزمینهای نور و رسالت دانش آموزان در بازگشت از این سفر گفت: امروز فرهنگ ولایت مداری، استکبار ستیزی و دین باوری در دانش آموزان حاصل تلاش امام راحل و پیروی از منویات مقام عظمای ولایت است.
سرهنگ علیرضا باشتنی افزود: امنیت و آسایش و راحتی امروز شما حاصل زحمات و مجاهدتهای ایثارگران، جانبازان و شهدای جنگ نیز است و شما امروز راهی سرزمینی می شوید که جای جای آن به خون شهیدان معطر است.
وی بیان کرد: امید است با بصیرت و آگاهی از مناطق بازدید، از فرمایشات راویان بهره مند شوید و حامل پیام شهدا برای دوستانتان باشید.
شهرری - خبرگزاری مهر: دومین کاروان راهیان نور دانش آموزان دختر از منطقه کهریزک عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه این دانش آموزان صبح سه شنبه با حضور رئیس آموزش و پرورش کهریزک، سرهنگ علیرضا باشتنی فرمانده سپاه ناحیه روح الله و مسئول بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه روح الله باقرشهر برگزار شد.
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