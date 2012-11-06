49 نفر بر اثر مسمومیت با گاز و سوختگی در آذربایجان غربی جان باختند

علی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شش ماهه نخست امسال شش نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن )یک زن و پنج مرد) و 43 نفر بر اثر سوختگی (30 زن و 13 مرد) در استان آذربایجان‌غربی جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: این درحالی است که در شش ماهه اول سال گذشته مرگ و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن یک نفر زن و 50 نفر و مرگ و میر ناشی از سوختگی 36 زن و 14 مرد بود.

افتخاری در ادامه با بیان اینکه همچنین در مدت زمان مذکور هفت نفر بر اثر برق‌رگرفتگی جان خود را از دست دادند افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی‌های ناشی از برق ‌گرفتگی 12 نفر ‌بوده که 41.7 درصد کاهش داشته‌‌ است.

وی با اشاره به اینکه یک سوم پرونده های فوتی پزشکی قانونی به مرگهای غیر طبیعی شامل سلاح گرم و سوختگی و خودکشی مربوط شده و اطلاعات این بخش محرمانه است، اظهار داشت: بیماری های طبیعی شامل سکته های قلبی و مغزی و انواع سرطانها نیز یک سوم پرونده های فوتی پزشک قانونی استان را شامل می شوند.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی در ادامه یاد آور شد: همزمان با عید سعید قربان سیستم پیامکی اداره کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی به شماره 09146779947 برای ارتباط سریع و آسان با مردم شریف استان راه‌ اندازی شد.

افتخاری گفت: با راه‌ اندازی سیستم پیامکی مردم استان می توانند شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را به اداره کل پزشکی قانونی منتقل کنند.