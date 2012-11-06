عربستان القاعده را در سوریه تجهیز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه ، هادی العامری دبیر کل سازمان بدر اعلام کرد: سلاحهایی که عربستان از طریق ترکیه به سوریه می فرستد به سازمان القاعده می رسد.

وی افزود: آمریکا چندین بار نگرانی خود را از این موضوع نشان داده است. تغییر نظام کنونی سوریه با القاعده خطری برای عراق محسوب می شود.

دبیر کل سازمان بدر بیان کرد: عراق با خواسته ها ملت سوریه برای تغییرات است اما این تغییرات و تحقق خواسته های ملت سوریه باید بدون دخالت خارجی باشد.

وی افزود: آنچه بهار عربی نامیده می شود در واقع بیداری اسلامی است که توطئه هایی برای تحریف آن وجود دارد و نامگذاری آن به بهار عربی تلاشی برای جلوگیری از سرایت آن به کشورهای اسلامی دیگر است.

دبیر کل سازمان بدر عراق بیان کرد: آمریکا سیاست نفاق را در قبال بیداری اسلامی در پیش گرفته است و خود را دوستدار مردمی که تا دیروز با رژیمهای حاکم بر آن همپیمان بود، معرفی می کند.

خبر دیگر اینکه مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق در دوحه با حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی نخست و وزیر خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار روابط دوجانبه و توسعه آن برای خدمت به منافع مشترک میان طرفین را مورد رایزنی قرار دادند.