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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۴۸

دلاویز:

تامین آب شرب با کیفیت در اولویت برنامه های آبفای شهری طالقان قرار گیرد

تامین آب شرب با کیفیت در اولویت برنامه های آبفای شهری طالقان قرار گیرد

طالقان - خبرگزاری مهر: فرماندار طالقان گفت: تامین آب آشامیدنی سالم و با کیفیت باید در اولویت برنام های کاری آبفای شهری طالقان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان دلاویز ظهر سه شنبه در نشست با حسین نوری مدیر عامل آب و فاضلاب استان البرز افزود: آب شرب به عنوان یکی از نیاز های اساسی مردم در هر شهری است و از این رو آب آشامیدنی با کیفیت نقش مهمی را در سلامت جامعه خواهد داشت.

وی گفت: بهبود وضعیت آب شرب طالقان در دستور کار قرار داده می شود.

نوری مدیر عامل آب و فاضلاب استان البرز نیز در این نشست گفت: بیش از 10 پروژه در حوزه آبفای شهری در سال جاری تعریف شده است.

نوری اظهار امیدواری کرد تا با تکمیل این پروژه ها وضعیت تامین آب شرب و کیفیت آن در حد قابل قبول قرار گیرد.

در این نشست شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1737317

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