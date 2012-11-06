تامین آب شرب با کیفیت در اولویت برنامه های آبفای شهری طالقان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان دلاویز ظهر سه شنبه در نشست با حسین نوری مدیر عامل آب و فاضلاب استان البرز افزود: آب شرب به عنوان یکی از نیاز های اساسی مردم در هر شهری است و از این رو آب آشامیدنی با کیفیت نقش مهمی را در سلامت جامعه خواهد داشت.

وی گفت: بهبود وضعیت آب شرب طالقان در دستور کار قرار داده می شود.

نوری مدیر عامل آب و فاضلاب استان البرز نیز در این نشست گفت: بیش از 10 پروژه در حوزه آبفای شهری در سال جاری تعریف شده است.

نوری اظهار امیدواری کرد تا با تکمیل این پروژه ها وضعیت تامین آب شرب و کیفیت آن در حد قابل قبول قرار گیرد.

در این نشست شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان نیز حضور داشتند.