ایران جزء 9 کشور برتر تولیدکنندگان محصولات باغی دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر توکلی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح دومین جشنواره ملی- مردمی انار نی‌ریز گفت: ایران و استان فارس در اکثر تولیدات کشاورزی و باغی دارای جایگاه مناسب در کشور و جهان هستند که در این میان ایران در میان کشورهای خاورمیانه رتبه اول تولید محصولات باغی را دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر 50 درصد محصول انار دنیا توسط ایران تولید می شود و استان فارس نیز دارای جایگاه بسیار مناسب در کشور است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه چهار میلیون نفر در کشور وظیفه تولید در بخش کشاورزی را برعهده دارند، یادآور شد: باید به سمتی حرکت کنیم که اتکا به درآمدهای نفتی کاهش داشته باشد و تمام نگاه و اولویتهای ما به بخش کشاورزی معطوف شود.

توکلی بیان کرد: در آغاز برنامه اول توسعه یک میلیون و 200 هزار اراضی باغی در کشور وجود داشت و 6.5 میلیون تن محصول نیز در کشور تولید می شد که با گذر 4 برنامه سطح کشت باغات کشور به دو میلیون و 700 هزار هکتار رسید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: متاسفانه درآمدهای نفتی ما را از بسیاری مزیتهای مطلوب دور کرده اما این تحریمها فرصت بسیار مناسب را در اختیار بخش های غیرنفتی قرار داد.

وی یادآورشد: درحال حاضر سالانه 107 میلیون تن محصول زراعی و باغی در کشور ما تولید می شود که امیدواریم با روند توسعه ای که در بحث کشاورزی و بخصوص آبیاری نوین در نظر گرفته شده تولیدات بخش کشاورزی و باغی به طور حتم افزایش خواهد یافت.