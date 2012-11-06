به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرند رئیس سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور ظهر سه شنبه در بازدید از فنی و حرفه ای استان گلستان با اشاره به فعالیتهای مختلف این مرکز، گفت: اکنون آموزشهای فنی و حرفه ای در 212 پادگان در کشور نیز ارائه می شود.

وی اظهار داشت: در این راستا تاکنون شش میلیون و 100 هزار نفر ساعت در نیمه اول سالجاری از آموزشهای لازم بهره مند شدند.

دستگیری چهار جوینده گنج

چهار جوینده غیر مجاز اشیاء عتیقه حین حفاری در یک منزل قدیمی در یکی از روستاهای شهر گرگان استان گلستان دستگیر شدند.



مأموران پاسگاه "روشن آب" گرگان از طریق منابع مردمی مطلع شدند 4 جوینده غیر مجاز اشیاء عتیقه در حال حفاری در یک منزل قدیمی هستند.



در پی کسب این خبر بلافاصله اکیپی از مأموران با حضور در محل متهمان را حین حفاری دستگیر کردند و با دستگیری متهمان و بازرسی از منزل یک دستگاه گنج یاب کشف و ضبط شد.



طرح اعتبار سنجی مراکز آموزش فنی و حرفه ای



رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: طرح اعتبار سنجی مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی در راستای اجرای بند "ز" ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در حال اجرا است.



کورش پرند بیان داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور براساس بند "ز" ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به رتبه بندی مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی می باشد که طراحی و تدوین طرح با همکاری کارشناسان استانی و ستادی توسط دفتر بهسازی و نظارت آموزشی به انجام رسیده است و این طرح در دو بخش "ارزیابی درونی" و "ارزیابی بیرونی" اجرا می شود.



پرند اظهار داشت: طرح اعتبارسنجی مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی با اهداف ارتقا و بهبود عملکرد آموزشی(کمی و کیفی) مراکز آموزش فنی و حرفه ای بر اساس استانداردهای تعریف شده، حصول اطمینان مدیریت و تأمین کنندگان مالی از رعایت استانداردهای تعیین شده و هزینه کرد بهینه منابع، توسعه کالبدی مراکز آموزش فنی و حرفه ای متناسب با نیاز منطقه، افزایش اثربخشی؛ جلب اعتماد ذی نفعان و کمک به کارآموزان اجرا می شود.



شرکت 779 گلستانی در آزمون سراسری سنجش مهارت



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان گفت: 779 نفر در آزمون ادواری سنجش مهارت مورخ 19 آبان ماه در استان گلستان ثبت نام کرده اند که از این تعداد 167 نفر مرد و 612 نفر زن هستند.

ابوطالب جلالی افزود: سومین آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای در سال جاری، در 27 حرفه به صورت همسان و هماهنگ کشوری و بیش از 30 حرفه غیر متمرکز در بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی در تاریخ 19 آبان ماه در استان گلستان در 9 حوزه امتحانی طی 4 نوبت آزمونی برگزار می شود.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان با اشاره به شرایط حضور داوطلبان در محل آزمون گفت: به همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی و کارت ورود به آزمون برای ورود به جلسه الزامی بوده و یادآور شد استفاده از تلفن همراه، ماشین حساب قابل برنامه ریزی و سایر تجهیزات الکترونیکی در حین برگزاری آزمون اکیدا ممنوع است.



افتتاح اولین کتابخانه تخصصی کودک در کردکوی



مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان گلستان از افتتاح اولین کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در کردکوی خبر داد.

سید حسین علوی در جلسه هماهنگی هفته کتاب و کتابخوانی در گرگان گفت: اولین کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان، با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کردکوی ایجاد می شود و این کتابخانه در هفته کتاب و کتابخوانی افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 70 کتابخانه در استان در مناطق شهری و روستایی فعالیت دارند که این کتابخانه ها تا پایان سال به 100 واحد خواهد می رسد.