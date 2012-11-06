حوادث ناشی از کار در کشور هفت درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصابتی ظهر سه شنبه در اولین روز از سمینار آموزشی حوادث ناشی از کار در جمع روسای بازرسی کار که در محل سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد آموزش کارگران و ایمن سازی محیط کار را از مهمترین مسائل مربوط به کاهش حوادث ناشی از کار عنوان کرد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: حوادث ناشی از کار از گذشته تاکنون وجود داشته و مسئله جدیدی نیست و در این راستا باید بازرسان کار با تجهیز علم و عمل در راستای کاهش حوادث گام بردارند.

برگزاری شش کارگاه آموزشی در کشور

اصابتی بیان کرد: در راستای ارتقاء ایمنی و بهبود شرایط کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار شش کارگاه آموزشی ویژه بازرسان کار تا پایان سال برگزار خواهد شد.

وی افزود: در واحدهای صنعتی، تولیدی تلاش شده است در راستای برنامه های راهبردی فوق العاده بازرسی کار که 31 برنامه در سال جاری مطابق با منشور کاری وزارت متبوع پیش بینی شده است، اهداف مورد نظر تحقق یابد.

243 هزار بازرسی از واحدهای مشمول قانون کار

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از 243 هزار بازرسی ادواری در هفت ماه سال جاری خبر داد.

وی افزود: در سال گذشته به منظور نظارت بر حسن اجرای مقررات از واحدهای مشمول قانون کار 400 هزاربازرسی ادواری و موردی صورت گرفته است و تا پایان سال نیز به این رقم دست خواهیم یافت.

اصابتی با اشاره به وظایف کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار یادآورشد: تا کنون بالغ بر11هزار و 300 کمیته در سراسر کشور تشکیل شده است و شاهد افزایش 10 درصدی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در سال جاری هستیم.

وی تصریح کرد: کارهای صورت گرفته در دولت نهم و دهم در حوزه بازرسی کار بسیار مطلوب بوده است و کاهش ضریب شیوع حادثه از چهار سال گذشته از 106 مورد به ازای هر 100 هزار کارگر در سال گذشته به 93 مورد بیانگر این موضوع است.

اصابتی با اشاره به اینکه از ابتدای فعالیت دولت نهم، 21 آیین نامه و دستورالعمل در حوزه بازرسی کار تدوین یا بازنگری شده است اظهارداشت: توجه و اجرای این آیین نامه ها می تواند گامی در راستای دستیابی بهتر به اهداف در بخش بازرسی کار باشد.

وی تصریح کرد: وضعیت کشور در بخش حوادث ناشی از کار نسبت به آمار جهانی مطلوب است و طبق آمار اعلام شده از سوی تامین اجتماعی از 22 هزار حادثه گزارش شده کمتر از 100 مورد منجر به فوت منجر شده که این رقم نسبت به آمار جهانی در وضعیت خوبی قرار دارد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از دو میلیون و 340 هزار مورد مرگ سالانه کارگران در جهان 340 هزار مورد مربوط به حوادث است و همچنین دو میلیون بیماری نیز مربوط به بیماریهای ناشی از کار رخ می دهد که امیدواریم دستگاه های مرتبط به این امر بیشتر توجه کنند.

سمینار آموزشی حوادث ناشی از کار به مدت دو روز و با حضور 18 استان از سراسر کشور در حال برگزاری است.