فلسفه اسلامی به دانش انتزاعی صرف تبدیل شده است

دکتر حسن قنبری درمورد محور همایش روز جهانی فلسفه که امسال نسلهای آینده است در مورد اینکه چگونه میشود فلسفه را برای نسلهای آینده جذابتر کرد و فیلسوفان برای نهادینه کردن بیشتر فلسفه در مردم چه بکنند به خبرنگار مهر گفت: بستگی به تصویری که از فلسفه داشته باشیم این کار تفاوت میکند.
این استاد گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: دو تصویر در حال حاضر از فلسفه در جهان وجود دارد. یکی آن چیزی که به نام فلسفه اسلامی در حوزهها و مراکز علمی ما رایج است و فلسفه تبدیل به یک دانش صرف انتزاعی شده که هیچ ارتباطی با بیرون ندارد. با این تصویر به نظر نمیرسد بشود فلسفه را در نسلهای آینده بخصوص در ایران نهادینه کرد.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: یک تصویر دیگر هم که به واقعیت نزدیکتر است و در تاریخ فلسفه شاهد آن بوده و هستیم و امروز در فلسفه جدید غربی در چهار قرن اخیر رواج یافته این است که فلسفه به معنی تبیین مبانی علوم است. همان چیزی که به آن فلسفههای مضاف گفته میشود. این فلسفه در غرب کاملاً با زندگی روزمره مردم سروکاردارد زیرا فلسفه مبانی علوم به حساب میآید و سرو کار مردم هم با علوم است. بنابراین کاملاً در زندگی روزمره تأثیرگذار است.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه یادآورشد: اگر چنین تصویری از فلسفه باشد چیزی که الان به عنوان دانش و علم اول تلقی میشود این میتواند به کار نسلهای آینده بیاید. همان چیزی که امروزه به نام بومی سازی علوم انسانی یا تحول در این علوم مطرح است اگر بخواهد انجام بگیرد باید به این سمت و سو و این تصویر از فلسفه پیش برویم.
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