فلسفه اسلامی به دانش انتزاعی صرف تبدیل شده است

دکتر حسن قنبری درمورد محور همایش روز جهانی فلسفه که امسال نسلهای آینده است در مورد اینکه چگونه می‎شود فلسفه را برای نسل‏های آینده جذابتر کرد و فیلسوفان برای نهادینه کردن بیشتر فلسفه در مردم چه بکنند به خبرنگار مهر گفت: بستگی به تصویری که از فلسفه داشته باشیم این کار تفاوت می‎کند.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: دو تصویر در حال حاضر از فلسفه در جهان وجود دارد. یکی آن چیزی که به نام فلسفه اسلامی در حوزه‏ها و مراکز علمی ما رایج است و فلسفه تبدیل به یک دانش صرف انتزاعی شده که هیچ ارتباطی با بیرون ندارد. با این تصویر به نظر نمی‏رسد بشود فلسفه را در نسل‎های آینده بخصوص در ایران نهادینه کرد.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: یک تصویر دیگر هم که به واقعیت نزدیکتر است و در تاریخ فلسفه شاهد آن بوده و هستیم و امروز در فلسفه جدید غربی در چهار قرن اخیر رواج یافته این است که فلسفه به معنی تبیین مبانی علوم است. همان چیزی که به آن فلسفه‏های مضاف گفته می‎شود. این فلسفه در غرب کاملاً با زندگی روزمره مردم سروکاردارد زیرا فلسفه مبانی علوم به حساب می‏آید و سرو کار مردم هم با علوم است. بنابراین کاملاً در زندگی روزمره تأثیرگذار است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه یادآورشد: اگر چنین تصویری از فلسفه باشد چیزی که الان به عنوان دانش و علم اول تلقی می‏شود این می‏تواند به کار نسل‏های آینده بیاید. همان چیزی که امروزه به نام بومی سازی علوم انسانی یا تحول در این علوم مطرح است اگر بخواهد انجام بگیرد باید به این سمت و سو و این تصویر از فلسفه پیش برویم.

