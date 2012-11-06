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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

در بازدید فرماندار/

روند اجرای پروژه های عمرانی در طالقان بررسی شد

روند اجرای پروژه های عمرانی در طالقان بررسی شد

طالقان - خبرگزاری مهر: فرماندار و معاون عمرانی فرمانداری طالقان در بازدیدهای جداگانه روند اجرای طرح های عمرانی این شهرستان را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار و معاون فرمانداری شهرستان طالقان ظهر سه شنبه در بازدید از برخی طرحهای عمرانی این شهرستان، روند فیزیکی اجرای این پروژه ها را بررسی کردند. 

فرماندار طالقان در بازدید از پروژه راه سنگین گفت: این پروژه تا 10 روز آینده به بهره برداری کامل می رسد.

ساسان دلاویز اظهار داشت: راه فرعی روستای کلانک نیز تا ابتدای روستا آسفالت خواهد شد.

معاون امور عمرانی فرماندار طالقان نیز از 4 پروژه راه آسفاران به یرک الموت - راه میر - راه امیرنان به کذلک و همچنین پل کلارود بازدید کرد.
 
حامد صادقیان در این بازدیدها گفت: این پروژه ها از طرح های مهم عمرانی شهرستان است و اتمام آنها تاثیر قابل توجهی در ایجاد رفاه مردم دارد. 
کد مطلب 1737335

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