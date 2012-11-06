روند اجرای پروژه های عمرانی در طالقان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار و معاون فرمانداری شهرستان طالقان ظهر سه شنبه در بازدید از برخی طرحهای عمرانی این شهرستان، روند فیزیکی اجرای این پروژه ها را بررسی کردند.



فرماندار طالقان در بازدید از پروژه راه سنگین گفت: این پروژه تا 10 روز آینده به بهره برداری کامل می رسد.

ساسان دلاویز اظهار داشت: راه فرعی روستای کلانک نیز تا ابتدای روستا آسفالت خواهد شد.



معاون امور عمرانی فرماندار طالقان نیز از 4 پروژه راه آسفاران به یرک الموت - راه میر - راه امیرنان به کذلک و همچنین پل کلارود بازدید کرد.

حامد صادقیان در این بازدیدها گفت: این پروژه ها از طرح های مهم عمرانی شهرستان است و اتمام آنها تاثیر قابل توجهی در ایجاد رفاه مردم دارد.