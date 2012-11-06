مشارکت 179 سازمان دولتی و خصوصی در جشنواره ملی آب

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا تشیعی با اعلام آخرین روند ارزیابی محصولات ارسالی به دبیرخانه جشنواره توانمندی های بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب، گفت: 1000 اثر به مرحله نهایی این جشنواره ملی راه یافت.
دبیر نخستین جشنواره توانمندیهای بهرهبرداری صنعت آبفا، اظهار داشت: در مجموع از 1278 اثری که به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، نزدیک به 1000 اثر به مرحله نهایی و بخش نمایشگاه راه یافتهاند.
به گفته وی، این آثار در قالب 107 کتاب، 654 طرح مطالعاتی و بهرهبرداری، 319 نوآوری و 198 تولید صنعتی ارائه شدهاند که هر کدام در کمیتههای ویژه، ارزیابی خواهند شد.
معاون نظارت بر بهرهبرداری آبفای کشور، افزود: در این جشنواره 179 سازمان دولتی و خصوصی حضور دارند که 59 شرکت از بخش دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی و 120 شخصیت حقیقی و حقوقی از بخش خصوصی آثار خود را به جشنواره ارسال کردهاند.
تشیعی گفت: آثار رسیده به جشنواره در 10 کمیته تخصصی توسط 38 داور متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و متخصصان و پیشکسوتان صنعت آب و فاضلاب و بر اساس محورهای 5 گانه جشنواره بررسی و داوری شدهاند.
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