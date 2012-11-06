اصول تربیت اجباری بر رفتار زندانی مؤثر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محبی ظهر سه شنبه در بازدید از زندان مرکزی یاسوج افزود: برنامه های اصلاحی و تربیتی برای مددجویان زمانی مؤثر واقع خواهد شد که خود زندانی موافق و در این برنامه ها مشارکت فعال داشته باشد.

وی عنوان کرد: اگر زندانی در این برنامه ها با رضایت شرکت نکند، اصول تربیت اجباری بر رفتار زندانی مؤثر واقع نخواهد شد.

محبی بیان داشت: مددجویان باید برای ارتقای روحیه ، بالا بردن روحیه همکاری و از همه مهمتر اصلاح رفتار مطلوب در برنامه های فرهنگی که در زندان برگزار می شود، شرکت فعال داشته باشند.

وی تصریح کرد: تصور اینکه زندان محلی برای اجرای حکم وتحمل حبس است باید تغییر کرده و زندانیان حبس را فرصت مغتنمی برای اصلاح رفتار های ناپسند و تقویت تربیت صحیح و تفکر اسلامی بدانند.

مدیرکل ز ندانهای استان اظهار داشت: اصلاح رفتار و پایبندی به اعتقادات و انجام کارهای پسندیده آغوش اجتماع و مردم را به روی زندانیان باز خواهد کرد.

محبی افزود: مشارکت در بر نامه های فرهنگی، ورزشی، احکام و قرآن بر رفتار و جسم ورح مددجویان اثر مثبت داشته و مشکلات زندانیان را مرتفع خواهد کرد.