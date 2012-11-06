به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری وابسته به فرهنگستان هنر، نمایشگاهی با بیش از 300 عنوان کتاب تخصصی در زمینه هنر همراه با نشریات تخصصی این حوزه را همزمان در 4 دانشگاه سطح شهر تهران برگزار می‌کند که از این میان تازه‌‌های نشر این موسسه نیز برای نخستین بار در این نمایشگاه‌ها عرضه می‌شود.

آثار این نمایشگاه‌ها در حوزه‌های «معماری و شهرسازی»، «فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی»، «هنرهای تجسمی»، «ادبیات»، «هنرهای صناعی»، «هنرهای نمایشی»، «کلیات و تاریخ هنر» و «موسیقی» است که به مناسبت هفته کتاب در «پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران»، « دانشگاه هنر»، «دانشگاه الزهرا» و «دانشکده هنر دانشگاه شاهد» عرضه می‌شود.

انتشارات فرهنگستان هنر که تاکنون در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی حضوری فعال داشته از 27 آبان تا اول آذر در دانشگا‌ه‌های مذکور با تخفیف ویژه از ساعت 9 بامداد تا 17 میزبان تمام دانشجویان، دانشگاهیان و علاقه‌مندان عرصه هنر خواهد بود.