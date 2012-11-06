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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

کشف 6 کیلوگرم تریاک در مرصاد/دستگیری 2 قاچاقچی

کشف 6 کیلوگرم تریاک در مرصاد/دستگیری 2 قاچاقچی

بم - خبرگزاری مهر: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان طی عملیاتی شش کیلوگرم تریاک جاسازی شده در باطری چراغ قوه ها را کشف و دو قاچاقچی را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر روز گذشته هنگام کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی مرصاد به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آنرا متوقف کردند.

پلیس پس از انتقال اتوبوس به پارکینگ و با استفاده از یک قلاده سگ مواد یاب، در بازرسی از آن بیش از شش کیلوگرم تریاک جاسازی شده در باطری چراغ قوه ها را کشف و ضبط کرد.

در این عملیات ماموران نیروی انتظامی دو قاچاقچی را که قصد داشتند محموله تریاک را از شرق کشور به استان های مرکزی منتقل کنند، دستگیر و به همراه مواد مخدر کشف شده تحویل مراجع قضایی دادند.

کد مطلب 1737348

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