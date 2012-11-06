کشف 6 کیلوگرم تریاک در مرصاد/دستگیری 2 قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر روز گذشته هنگام کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی مرصاد به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آنرا متوقف کردند.

پلیس پس از انتقال اتوبوس به پارکینگ و با استفاده از یک قلاده سگ مواد یاب، در بازرسی از آن بیش از شش کیلوگرم تریاک جاسازی شده در باطری چراغ قوه ها را کشف و ضبط کرد.

در این عملیات ماموران نیروی انتظامی دو قاچاقچی را که قصد داشتند محموله تریاک را از شرق کشور به استان های مرکزی منتقل کنند، دستگیر و به همراه مواد مخدر کشف شده تحویل مراجع قضایی دادند.