یادواره شهدای دانش آموز در کاشمر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار کاشمر در این یادواره که ظهر سه شنبه در دبیرستان حضرت امام خمینی ( ره ) برگزار شد گفت: فرهنگ ایثار و شهادت باید الگو زندگی جوانان ما قرار گیرد که این مهم تلاش مسئولین را می طلبد.

مهدی فروزان افزود: در شرایطی که دشمن با تهاجم فرهنگی، جامعه اسلامی را هدف گرفته حفظ هوشیاری و بصیرت ضروری است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز بر پیروی از راه و هدف آنان تاکید کرد و افزود: دانش آموزان با کسب درجات علمی بالا که پیشرفت ایران اسلامی را در جهان نمایان می کند همچنان شهدای جنگ تحمیلی هستند که در برابر ابرقدرتهای جهان ایستادگی می کنند.

مدیر دبیرستان امام خمینی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه کاشمر دارای بیش از 50 شهید دانش آموز است، که 40 نفر از این شهدا از دانش آموزان دبیرستان حضرت امام خمینی (ره ) هستند افزود: بسیاری از شهدا همکلاسی های ما که هم اکنون در کسوت معلمی بوده و در سنگر تعلیم و تربیت کار می کنیم، بوده اند، آنها با نثار جان خود آزادی و آزادگی را برای ما به ارمغان آوردند.

محمد نیازی گفت: همه ما در برابر خون شهدا مسئولیم و باید از این مسئولیتی که به ما سپرده شده در راستای تعالی کشور تلاش بیشتری بکنیم.

وی با بیان اینکه در برابر دشمن هیچ گاه نباید غافل باشیم و مثل شبهای عملیات همیشه باید اماده باشیم افزود: هم اکنون اگرچه انقلاب ما به برکت خون شهدا استحکام خود را بدست آورده است ولی جوانان دیگر باید این راه شهدا را ادامه بدهند و برای انقلاب و کشور اسلامی درجات علمی بالا را بدست آورند.

گفتنی است، اجرای مداحی، قرائت شعر، قرائت زندگینامه شهیدان دانش آموز از برنامه های جانبی این مراسم بود.