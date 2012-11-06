وزیر راه و شهرسازی از مسکن مهر تاکستان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر یکروزه به استان قزوین ظهر سه شنبه ضمن افتتاح پنج طرح عمرانی و راهسازی از پروژه مسکن مهر در دست ساخت شهر تاکستان بازدید کرد.

در اجرای طرح مسکن مهر یک هزار و 152 واحد مسکونی در تاکستان ساخته می شود که 518 واحد به صورت سه جانبه و مابقی توسط تعاونی ها در دست احداث است.

در حال حاضر 300 واحد مسکونی مهر در تاکستان در مرحله پایانی قرار دارد که در صورت آورده متقاضی و نصب انشعابات قابل واگذاری است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از عملیات دو بانده شدن مسیر شامی شاپ به اپهر بازدید کرد.

این مسیر به طول 23 کیلومتر در حال تعریض است که 14 کیلومتر آن (45 درصد پیشرفت فیزیکی) به پایان رسیده است.

اجرای این طرح 14 میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.