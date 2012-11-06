به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری تشریح برنامه‌های «چهارمین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران» سه‌شنبه 16 آبان ماه، با حضور علیرضا زجاجی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و حجت‌الاسلام سیدمهدی تقوی رئیس سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور در سالن کنفرانس‌ این سازمان برگزار شد.

علیرضا زجاجی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در سخنانی با اشاره به هتک حرمت پیامبر اسلام(ص) در برخی از کشورهای غربی، بر وجوب معرفی چهره تابناک رسول گرامی اسلام(ص) تأکید کرد و گفت: اگر فطرت کمال‌جویی را یک مسئله بگیریم و تأثیرات و شرایط الگوها و مدل‌ها را یک مسئله دیگر در نظر بگیریم، معلوم می‌شود الگوپذیری انسان در مسیر وصول به کمال، مسئله بسیار با اهمیتی است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان پیشینه‌ای از «جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران» پرداخت و تصریح کرد: اولین دوره جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران در سال 1388 با محوریت کتاب «رازهای نماز» برگزار شد.

وی اظهار کرد: نیت و هدف ما از برگزاری این جشنواره این است که فرهنگ اسلامی و مفاهیم قرآنی را در بین اقشار مختلف و به خصوص دانشگاهیان گسترش دهیم. در همه جهاد دانشگاهی کار فرهنگی اصل است و ستون فقرات کار فرهنگی ما هم پیروی از تعالیم قرآن مجید و عترت(ع) و اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری است.

زجاجی در پایان به معرفی هدف جشنواره چهارم مطالعات قرآنی دانشجویان ایران پرداخت و گفت: اهداف این جشنواره ترویج آثار و اندیشه‌های اندیشمندان اسلامی در بین آحاد جامعه و به خصوص دانشگاهیان، اعتلای فرهنگ کتابخوانی در بین دانشجویان، افزایش آگاهی دانشجویان از لزوم وجود دین در زندگی، ارتقاء سطح علمی و قرآنی عموم جامعه و بالاخره توجه به مبانی تحول در سبک زندگی ایمانی و دینی است.



در این نشست حجت‌الاسلام سیدمهدی تقوی، دبیر چهارمین دوره جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران ضمن تشریح برنامه‌های در نظرگرفته شده در این جشنواره، اظهار کرد: کتابی که در این دوره از جشنواره انتخاب شده است، «گستره دین»، تلخیصی از کتاب «انتظار بشر از دین»، نوشته آیت‌الله جوادی آملی است.

وی افزود: سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور در راستای ایفای نقش خود در معرفت‌افزایی دانشگاهیان، سؤالاتی را طرح و از محضر آیت‌الله جوادی آملی پرسیده است که جواب‌های ایشان نیز برای نخستین بار در مقدمه کتاب منتشر شده است.

رئیس سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور بیان کرد: امروزه بحث گستره دین و معرفی مدل اداره جامعه یکی از بحث‌های مادر و بسیار مهم است، زیرا حکومت‌های جهان در مدل ارائه خود با استیصال مواجه شد‌ه‌اند و دانشگاهیان ما باید بدانند که در راستای ایفای نقش خود چه رسالتی در پیش دارند.

حجت‌الاسلام تقوی تأکید کرد: موضوعاتی مانند جامعیت دین، رابطه قرآن و علوم روز در بحث تحول علوم، مبانی تحول در سبک زندگی، جامعیت دین و ... از موضوعاتی هستند که در این کتاب مطرح شدند و در نهایت به این دغدغه‌های اصلی دانشجویان پرداخته شده است.

دبیر چهارمین دوره جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان ایران در تشریح بخش‌های مختلف این جشنواره اظهار کرد: این جشنواره در 6 بخش تعریف شده است که آزمون جامع آن به همت واحدهای جهاد دانشگاهی در نیمه دوم بهمن‌ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود. در این راستا از ابتدای سال تحصیلی، سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور سلسله نشست‌های تخصصی را در موضوعات اقتصاد اسلامی، سبک زندگی و ... برگزار کرده است.

رئیس سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور عنوان کرد: اختتامیه این جشنواره اواخر سال جاری برگزار خواهد شد. در سال گذشته هر بخش از نهادهای مشارکت‌کننده عهده‌دار اعطای جوایز برگزیدگان بود، اما امسال به منظور انسجام بیشتر و با همکاری نهادهای مشارکت کننده، جوایز که عبارتند از 114 کمک هزینه سفر به عتبات و ... توسط دبیرخانه جشنواره اعطا می‌شود.

حجت‌الاسلام تقوی گفت: باوجود مشکلاتی مانند گرانی کاغذ، مقرر شد که 60 هزار جلد از این کتاب با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شود که 40 هزار نسخه از آن به زودی انتشار می‌یابد. شروع این جشنواره نیز در 20 آبان ماه، ‌همزمان با هفته کتاب خواهد بود.

وی در پایان یادآور شد: علما و اندیشمندان در کلیات بحث گستره دین با هم توافق نظر دارند و در برخی مسائل نظرات خاص خود را دارند که این نظرات در مجموع کارگاه‌ها و کرسی‌های آزاداندیشی تضارب آراء می‌شوند و به جمع‌بندی نهایی می‌رسد.