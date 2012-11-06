سه نظامی صهیونیست در جنوب نوار غزه زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی گزارش داد سه نظامی صهیونیست بر اثر انفجار بمب در نزدیک مرزها با غزه زخمی شدند.



بر اساس این گزارش، رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد بر اثر انفجار بمب دست ساز در نزدیکی نوار غزه، سه نظامی اسرائیلی زخمی شدند.



سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر قدس اعلام کرد این سه نظامی صبح امروز بر اثر انفجار بمب در مرز(فلسطین اشغالی) با نوار غزه، سه نظامی اسرائیلی زخمی شدند که یکی از نظامیان به بیمارستان سوروکا منتقل شد و دو نظامی دیگر در مکان وقوع حادثه مداوا شدند.



بر اساس گزارش رادیو رژیم صهیونیستی، این حادثه نزدیک گذرگاه کیسوفیم در جنوب نوار غزه رخ داده است.



این انفجار زمانی رخ داد که گشتی ارتش رژیم صهیونیستی مطابق معمول در طول دیوار امنیتی عبور می کرد و پس از این حادثه، تبادل آتش میان اسرائیلی ها و فلسطینی رخ داد.