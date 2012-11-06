شخصیتهای مختلف دولتی و مردمی درگذشت آیت الله ملک حسینی را تسلیت گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران برادر شهید چمران و رئیس شورای عالی استانها، دبیر ستاد عالی مساجد کشور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد کشور، سید عبدالواحد موسوی، شورای نگهبان، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران، حسن سامعی رئیس دفتر دبیرخانه خبرگان رهبری، استاندار کرمانشاه، استاندار و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و غربی، استاندار خوزستان، امام جمعه ارومیه، سید مسعود حسینی استاندار اسبق استان، نماینده مردم نورآباد، رئیس حوزه هنری استان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، علی اکبر اولیا استاندار اسبق استان و بسیاری دیگر از شخصیتهای کشوری و استانی با صدور بیانیه‌هایی جداگانه این ضایعه اسفناک را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج) و نایب بر حقش مقام معظم رهبری و همه مردم استان تسلیت گفتند.

آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه و نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری سحرگاه روز جمعه در شیراز و در آستانه عید ولایت مولایش امیرالمومنین علی(ع) دعوت حق را لبیک گفت و پیکر مطهر ایشان روز یکشنبه در جوار امامزاده قاسم (ع) یاسوج در زادگاهش به خاک سپرده شد.