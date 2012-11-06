برخورد جدی با مراکز غیر مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد

به گزارش خبرگزاری مهر،بابک دین‌پرست در خصوص برخورد با مراکز غیر مجار درمان اعتیاد گفت: امسال استانداردسازی این مراکز در دستور کار این ستاد قرار داده شده و تاکنون اقدامات بسیار خوبی در این راستا صورت گرفته که مهم‌ترین آنها ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر است.

وی افزود: در آن آیین‌نامه به دقت و به‌طور کل، 8 نوع مرکز قانونی درمان اعتیاد به‌منظور فعالیت در حوزه‌های درمان و کاهش آسیب تعریف و پس از تایید وزرای کشور، بهداشت و تعاون به تایید جلسه ستاد رسیده و به سراسر کشور ابلاغ شده است.

این مقام مسوول در ستاد ادامه داد: در آن آیین‌نامه، پیش‌بینی خوبی برای برخورد با مراکز غیرمجاز درمان اعتیاد از جمله تشکیل کمیته نظارت کشوری و استانی با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون، سازمان نظام پزشکی و ستاد شده و مقرر گردیده است که این چهار رکن اصلی فرآیند نظارت بر مراکز درمان و کاهش آسیب را بر عهده داشته باشند.

دین‌پرست در ادامه از برگزاری اولین جلسه کمیته نظارت کشوری بر مراکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد طی هفته گذشته خبر داد و بیان کرد: در جلسه یاد شده کلیات موضوع نظارت بر مراکز درمان اعتیاد به تصویب رسید و براساس سیاست‌هایی که این کمیته تنظیم و تدوین می‌کند، انشاءالله کمیته‌های استانی متناظری تشکیل خواهند شد که بر فعالیت مراکز درمانی استان مربوطه نظارت خواهند کرد.

وی همچنین خبر داد: حدود سه هفته پیش، ابلاغیه‌ای مبنی بر برخورد جدی با مراکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به همه استانداران، دادستانی کل کشور، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی ابلاغ شد.

معاون کاهش تقاضا ستاد با بیان اینکه مراکز غیر مجاز درمان شناسایی و پلمپ می‌شوند، گفت: این فرصت به مراکز داده شده تا به دستگاه‌های قانونی برای اخذ مجوز مراجعه کنند.

دین پرست تاکید کرد: طبق ماده 12 آیین‌نامه ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی به مدت یک ماه فرصت دارند تا صلاحیت افرادی که علاقمند به راه‌اندازی مراکز مجاز درمانی هستند را تایید یا رد کنند.

وی ادامه داد: از زمانیکه صلاحیت فردی برای دریافت مجوز تایید شد، این دو دستگاه به مدت دو ماه فرصت دارند تا مجوز این مراکز را صادر کنند.

دین‌پرست گفت: اگر فردی در اخذ مجوز و پاسخگویی از سوی این دستگاه‌ها با مشکل مواجه شد، می‌تواند به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مربوطه و حتی شوراهای فرعی شهرستان‌های آن استان مراجعه و مشکلات خود را مطرح کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که قصد راه‌اندازی مراکز درمان اعتیاد و فعالیت در این حوزه را دارند باید از از مجاری قانون مجوز لازم را کسب کنند و همچنین مراکز مجازی که مرتکب تخلف می‌شوند مشمول برخورد جدی قانون خواهند شد.

