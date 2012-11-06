تداوم توزیع قرص و شربت متادون/ تعرفه درمان اعتیاد منطقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر صابری‌زفرقندی با اعلام این خبر گفت: به دنبال مصوبه جلسه قبل کمیته درمان ستاد، بررسی های لازم در مورد ترجیح شکل دارویی قابل توزیع در مراکز درمان اعتیاد انجام و نتیجه بررسی ها در هفته گذشته به کمیته درمان گزارش شد.

وی ادامه داد: گزارش مذکور نشان می دهد که توزیع همزمان قرص و شربت در مراکز درمانی در حال حاضر به روند درمان کشور کمک بیشتری خواهد کرد.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد اظهار داشت: بررسی ها در این مورد ادامه خواهد یافت و متناسب با شرایط جامعه و برای ایجاد امکان حداکثری برای بهره مندی افراد از درمانهای موجود و در صورت اجماع کارشناسی تصمیمات مناسب جدید نیز قابل اتخاذ خواهد بود.

صابری ادامه داد: کمیته درمان ستاد بالاترین مرکز قانونی و تخصصی برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های درمان اعتیاد در کشور است و با اصلاح ترکیب اعضای این کمیته در آینده شاهد پویایی و کارآمدی بالاتری در این کمیته خواهیم بود.

وی در ادامه، تعرفه مراکز درمان اعتیاد را از دیگر مصوبات کمیته درمان، اعلام کرد و گفت: با نهایی شدن و تصویب تعرفه های درمانی اعتیاد، بزودی این تعرفه ها ابلاغ خواهد شد.

صابری یادآور شد: نظر کارشناسی کمیته درمان ستاد بر این است که تعرفه های درمان باید به صورت واقع بینانه مشخص و ابلاغ گردد تا ضمن حمایت از اقتصاد مراکز مجاز درمان، بیماران نیز بتوانند از خدمات درمانی مجاز بهره مند شوند.

این مقام مسوول در ستاد گفت: تعرفه های اعلام شده ممکن است برای بخشی از نیازمندان غیرقابل تامین باشد که برای حمایت از این افراد مراکز دولتی درمان پیش بینی شده است که از یارانه درمانی بهره مند هستند و در این مراکز بیماران فقط بخشی از هزینه درمان به صورت فرانشیز را خواهند پرداخت.

وی ابراز امیدواری کرد که با ورود سازمان‌های بیمه‌گر در حمایت از درمان اعتیاد، این امکان فراهم شود تا افراد نیازمند بتوانند به خدمات درمانی مناسب و ارزان دسترسی داشته باشند.

صابری در پایان با منطقی خواندن تعرفه های مصوب کمیته درمان گفت: در صورتی که تعرفه ها به حدی زیاد باشد که افراد نتوانند به مراکز درمانی مراجعه نمایند، خطر شیوع خود درمانی و رونق گرفتن بازار قاچاق داروهای مخدر افزایش خواهد یافت که در این صورت سوداگران موادمخدر بیشترین سوءاستفاده را خواهند نمود و متعاقب آن بخش عمده¬ای از دست آوردهای درمانی کشور تباه خواهد شد.

