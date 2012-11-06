به گزارش خبرگزاری مهر، این تقدیر در جریان برگزاری جشن بزرگ کتاب با حضور اعضای منتخب کتابخوان در مرکز آفرینشهای فرهنگی، هنری کانون استان تهران صورت میگیرد.
این ویژه برنامه روز 25 آبان با حضور نویسندگان، شاعران و تصویرگران ادبیات کودک و نوجوان در مرکز آفرینشهای فرهنگی، هنری کانون استان تهران برگزار میشود.
در این جشن از 311 عضو منتخب کتابخوان در گروههای سنی مختلف از مراکز فرهنگی هنری استان تهران تقدیر ویژه بهعمل میآید و این اعضا در کارگاههای آموزشی با حضور نویسندگان، شاعران و تصویرگران ادبیات کودک و نوجوان شرکت میکنند.
در این مراسم همچنین از مراکز موفق کانون در امر ترویج و توسعه کتابخوانی، برگزیدگان گزارماننویسی در بخش استانی و کشوری، برگزیدگان طرحهای موفق ترویج کتابخوانی در بخش کشوری و برگزیدگان بخش طراحی پوستر جشنواره کتابخوانی قدردانی خواهد شد.
در حاشیه این جشن نیز نمایشگاهی از آثار اعضا به مدت یک هفته برای علاقهمندان در نگارخانه آفتاب مرکز آفرینشهای کانون واقع در خیابان حجاب تهران برپا میشود.
همچنین به همین مناسبت برنامه دیگری نیز در مرکز فرهنگی ـ هنری شماره 41 کانون تهران با عنوان «کیک کتاب شیرین» مخصوص کودکان، نوجوانان و والدین برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، قرار است در این ویژه برنامه گروههای مختلف سنی در بخشهای مختلف به اجرای برنامههای شاد و متنوع مانند نمایش خلاق، بیان جملاتی کوتاه درباره کتاب و کتابخوانی خواهند پرداخت. در بخش دیگری نوجوانان کتابهایی را مورد نقد و بررسی قرار میدهند.
والدین کودکان و نوجوانان نیز قرار است کتاب «ماهی سرخ شده» را مطالعه کنند تا با حضور در این برنامه، با یک مشاور در خصوص ابعاد مختلف عاطفی، تربیتی و فرهنگی آن صحبت کنند.
اعضای برتر کتابخوان نیز جوایز خود را در این مراسم دریافت خواهند کرد و در پایان کیک بزرگی با نقش کتاب را میبرند و با آن جشن کتاب را برگزار میکنند.
مرکز فرهنگی ـ هنری شماره 41 استان تهران در جنتآباد واقع شده است.
نظر شما