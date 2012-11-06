دور جدید پیش فروش بلیت قطار آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش فروش بلیت قطارهای مسافری داخلی حد فاصل تاریخ‌های ذکر شده، ساعت8:30 روز چهارشنبه 17 آبان ماه از طریق سیستم آنلاین 2 آغاز می‌شود.

فروش بلیت قطار بین‌المللی ترکیه برای تاریخ‌های فوق نیز، ساعت 8:30 روز سه شنبه 16 آبان ماه سال جاری از طریق کلیه دفاتر فروش بلیت قطار در سراسر کشور آغاز می شود.

فروش بلیت قطارهای جوپار برای تاریخ‌های فوق نیز، از ساعت 10:30 امروز سه شنبه 16 آبان ماه از طریق کلیه دفاتر فروش بلیت قطار در سراسر کشور یا سایت اینترنتی www.jooparticket.ir آغاز شده است.

یادآور می شود؛ خریداران بلیت قطار بعد از گرفتن بلیت از اپراتور فروش بلافاصله مندرجات آن را اعم از نام و نام خانوادگی، مبدأ و مقصد، تاریخ و ساعت حرکت و ... را به دقت بازنگری کرده و هرگونه مغایرت را به اپراتور اعلام کنند.

هموطنان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نشانی دفاتر فروش، قیمت بلیت، موجودی بلیت و ... می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با تلفن 1539 تماس گرفته یا به سایت اینترنتی رجا مراجعه کنند.