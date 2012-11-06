98 درصد قبوض آب در خراسان جنوبی غیر حضوری پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه خسروی با اعلام این خبر اظهارکرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد قابل قبولی را تجربه کرده است چرا که در شش ماهه نخست سال گذشته 79 درصد قبوض به صورت غیر حضوری و الکترونیکی توسط شهروندان پرداخت شده بود.

وی به مزایای پرداخت قبوض به صورت غیر حضوری اشاره کرد و یادآور شد: سهولت در انجام امور، کاهش حجم ترافیک شهری، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش مغایرت‌های بانکی و بروز بودن حساب‌ها ار جمله مزایای پرداخت الکترونیکی قبوض آب و فاضلاب است.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی خواستار اطلاع‌ رسانی و تشویق مردم برای پرداخت غیر حضوری قبوض شد و افزود: امید است با اطلاع ‌رسانی‌های صورت گرفته 100 درصد قبوض از سوی مشترکان به صورت غیر حضوری پرداخت شود.

خسروی به جزئیات پرداخت غیر حضوری مشترکان نیز اشاره کرد و گفت: از مجموع 181 هزار و 585 قبض توزیع شده در استان 178 هزار و 695 قبض به صورت غیر حضوری و دو هزار و 890 قبض به صورت حضوری پرداخت شده است.

رشد 12 درصدی میزان ورود فاضلاب به تصفیه ‌خانه فاضلاب بیرجند

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند گفت: در نیمه اول امسال میزان فاضلاب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب بیرجند معادل یک میلیون و 640 هزار متر مکعب بوده که نسبت به سال قبل 12 درصد رشد داشته است.

مجید محمدنژاد دلیل این افزایش را نصب انشعابات جدید فاضلاب عنوان کرد.

وی ادامه داد: پساب حاصل از این میزان تصفیه فاضلاب به شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی تحویل شده تا در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند یادآور شد: با توجه به استفاده از بخشی از پساب تصفیه خانه فاضلاب بیرجند جهت مصارف کشاورزی در محدوده تصفیه خانه و تعهدات کشاورز طرف قرارداد در خصوص استفاده از پساب در کشت محصولات با مصارف دامی جهت نظارت و کنترل کار کشاورز در فصل برداشت محصول که از نوع ( آفتاب گردان ، شاهدانه ) می باشد ، ضمن بازدید و تأکیدات صورت گرفته محصولات برداشت شده توسط دستگاه خرد کن از مصرف انسانی به مصارف دامی تبدیل می شود.