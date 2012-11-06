پیشرفت 11درصدی سد گرده بین پیرانشهر/ روند احداث تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اروج مجاهدی بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از این سد افزود: سد مخزنی گرده بین با اعتبار اولیه 392 میلیارد ریال در 25 کیلومتری شمال شرقی شهرستان پیرانشهر و در بالادست روستای گرده بین بر روی رودخانه چم آوجر در حال احداث است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 52 میلیارد ریال اعتبار برای آن هزینه شده است اظهارداشت: این سد از نوع خاکی با هسته رسی قائم است و پیش بینی می شود در صورت تامین منابع مالی روند اجرای آن شتاب بگیرد.

مجاهدی ادامه داد: تامین آب مورد نیاز 8 هزار هکتار زمین کشاورزی، تامین آب شرب روستاهای واقع در مسیر انتقال، ایجاد زمینه برای توسعه شیلات و توسعه مناطق گردشگری از اهداف احداث این سد است.

فرماندار پیرانشهر تنظیم سالیانه 52.9 میلیون متر مکعب آب برای توسعه بخشی از اراضی دیم دشت پسوه به وسعت 7848 هکتار، تامین آب شرب روستاهای واقع در مسیر خطوط انتقال اصلی، فراهم کردن زمینه لازم برای توسعه صنعت شیلات و ایجاد تفرجگاه گردشگری را از دیگر اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

طول تاج سد گرده بین 819 متر، عرض آن 10 متر و ارتفاع آن از بستر رودخانه 50 متر بوده و سیستم انحراف آن شامل یک رشته تونل به طول 305 متر و قطر 4.5 متر در تکیه گاه سمت چپ سد احداث می شود.