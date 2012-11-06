ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد تا پنجشنبه تمدید شد

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبانی که موفق نشده اند تاکنون نسبت به ثبت‌نام در این آزمون اقدام کنند، می‌توانند در مهلت تمدید شده از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: همچنین داوطلبان می‌توانند برای اصلاح و ویرایش اطلاعات در مهلت اعلام شده اقدام کنند.

به گزارش مهر، تاکنون 428 هزار داوطلب برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد 92 ثبت نام کرده اند.

حداکثر تعداد کارت قابل خرید در هر مرحله، 3 عدد کارت است و آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی صبح و عصر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، 18، 19 و 20 بهمن ماه 1391 برگزار خواهد شد.