پیشنهاد حزب موتلفه اسلامی به حزب حاکم چین برای توجه به معنویت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا ترقی ضمن دیدار با سفیر چین در ایران، نامه ای از سوی حزب موتلفه اسلامی به کمیته مرکزی حزب حاکم چین، به مناسبت هجدهمین دور نشست نمایندگان حزب کمونیست چین، به نماینده رسمی دولت چین تحویل داد .

ترقی در این دیدار اظهار داشت: بر اساس مبانی فکری کنفسیوس که معتقد است توسعه برای همه و نه فقط برای خود، مسئولیت های مهم تامین صلح و امنیت جهانی، مبارزه با تروریسم دولتی، تامین حقوق اساسی ملتها، مشارکت فعال در همکاری جهانی و منطقه ای برای امنیت هسته ای از دولت آینده چین مورد انتظار است.

وی در خصوص ضرورت توسعه سیاسی در چین بیان داشت: کشور چین دارای جمعیت کثیر و ادیان ، قومیت ها و فرهنگ های گوناگون است. دسیسه آمریکایی ها در ایجاد اختلاف بین بودائیان تبت و دولت چین از مصادیق لزوم توجه بیش از پیش دولت به توسعه سیاسی به عنوان یکی از محورهای اصلاحات توسعه ای در چین است که می بایست مد نظر برنامه ریزان و مسئولان چین قرار گیرد.

رئیس مرکز امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی افزود: اگر دولت آینده چین در خط مشی و ساختار حکومتی خود به معنویت به عنوان یک تفکر و نه صرفا یک موضوع قومیتی نگاه کند، ضمن خنثی کردن توطئه های آمریکا، شاهد موفقیت های چشمگیری در آینده خواهد بود.

ترقی با بیان اینکه تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، عزم ما را در رسیدن به اهداف مان مصمم تر نموده است، اصلاح الگوی مصرف، تلاش مضاعف در جهت افزایش میزان صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال و خودکفایی را از جمله فرصتهای پیش روی ایران در مقابل تحریم های غرب دانست.

کوشش در حفظ هویت و تمدن کهن چین در نگهبانی از صلح جهانی و مقابله با یکجانبه گرایی از دیگر موارد اشاره شده در نامه رئیس مرکز امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی به کمیته مرکزی حزب کمونیست چین است.

وی همچنین با اشاره به تاکید دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر ساختار ظالمانه این سازمان و اجماع نظر جهانی در لزوم اصلاح ساختار کنونی سازمان ملل گفت: ریاست جمهوری اسلامی ایران بر جنبش عدم تعهد، نشانه اقتدار ایران در مناسبات بین المللی و شکست تحریم های غرب و توطئه به انزوا کشیدن ایران از سوی آمریکا و اسرائیل است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پایان با بیان اینکه روابط فیمابین دو کشور و مردم سرزمین کهن ایران و چین در سطح مطلوبی قرار دارد، اظهار امیدواری کرد که هجدهمین نشست نمایندگان اعضای حزب حاکم چین تاثیرات مهمی در تحولات بین المللی و عبور از پیچ مهم تاریخ معاصر داشته باشد.