ريانووستي : روسيه در آستانه عضويت در سازمان تجارت جهاني

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازريانووستي ،" ژرمن گراف" وزير توسعه اقتصادي روسيه قراراست امروزبا مقامات اتاق بازرگاني تركيه در اين كشور ديدار و گفتگو نمايد .

بر اساس گزارشهاي رسيده قرار است اين پروتكل راه عضويت روسيه در سازمان تجارت جهاني را هموار سازد .

" ماكسيم مدودكف " رئيس دپارتمان مبادلات تجاري دروزارت اقتصاد روسيه درسخناني خاطر نشان ساخت كه مسكو براي پيوستن به تجارت جهاني به حمايت آنكارا نيازمند است .

از سويي ديگر " آندريو كوشنيرنكو " معاون رئيس دپارتمارن مبادلات تجاري در وزارت اقتصاد روسيه نيز دراين زمينه تصريح كرد : احتمال مي رود كه مسائل تكنيكي عضويت روسيه در سازمان تجارت جهاني اواسط سال 2005 ميلادي بررسي شود .

لازم به ذكر است كه دليل كمك خواستن مسكو از آنكارا درراه پيوستن به سازمان تجارت جهاني بدليل مسوليت يكي از اقتصاد دانان اين كشور در اين سازمان مي باشد كه با عنايت به اين جايگاه مي تواند شرايط عضويت را تسهيل نمايد.