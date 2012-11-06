پاکستان پیگیر خط لوله صلح است/ نگاه مثبت اسلام آباد به مذاکره با دهلی

"خالد عزیز بابر" در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، درباره مذاکرات جدید هند و پاکستان گفت: موضوع پاکستان در خصوص این گفتگوها مثبت است. این مذاکرات در خصوص موارد متعددی دنبال می شود که یکی از مهمترین آنها موضوع کشمیر است.

سفیر پاکستان در تهران در خصوص این مذکرات گفت: ما به دنبال حل مشکلات هستیم و مشکلات زیادی میان دو کشور وجود دارد که یکی از مهمترین این مشکلات موضوع کشمیر است. ما امیدواریم که رهبران هر دو کشور مشکلات موجود را از میان برداشته و روابط دو کشور گسترش بیابد.

پرسش بعدی خبرنگار مهر از سفیر پاکستان در تهران درباره خط لوله صلح و وضعیت فعلی آن بود که خالد عزیز بابر در پاسخ با اشاره به سفر معاون رئیس جمهور به اسلام آباد که امروز سه شنبه انجام می شود گفت: امروز یک سفر بسیار مهم انجام می شود و آقای سعیدلو به اسلام اباد سفر می کنند و یکی از مهمترین موضوعاتی که در دیدار نمایندگان دو کشور مطرح می شود موضوع تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان است.

وی در ادامه گفت : ما قصد داریم که این خط لوله را تا سال 2014 تکمیل کنیم و ساخت این خط لوله برای ایران بسیار آسان است. انشالله در دیدرا امروز، مقامات پاکستانی درباره آن با مقامات ایرانی صحبت می کنند و به نتایج خوبی خواهند رسید.