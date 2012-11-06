35 طرح کشاورزی در ساوجبلاغ تسهیلات بانکی دریافت می کنند

محمد مهدی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ستاد توسعه کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ از ستادهای فعال استانی در ارائه طرح های کشاورزی به بانک است، گفت: تاکنون 52 طرح کشاورزی از این ستاد با اعتبار 329 میلیارد ریال به بانک معرفی شده که از این میان 17 طرح عودت داده و 35 طرح نیز با اعتباری بالغ بر 312 میلیارد ریال تصویب شده است.



علیزاده ادامه داد: از مجموع طرح های تصویب شده، 15 طرح به تصویب کامل رسیده، 20 طرح تا مرحله تکمیل پیش رفته و تاکنون نیز 13 طرح تسهیلات درخواستی را دریافت کرده اند.



وی یادآور شد: تاکنون 983 میلیون تومان به طرح های توسعه کشاورزی این شهرستان پرداخت شده است.



علیزاده یادآور شد: این بانک تلاش می کند تا حد امکان با ارائه تسهیلات بانکی، موانع موجود در راه اندازی یا ارتقای فعالیتها و خدمات کشاورزی را رفع کند.