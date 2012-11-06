تدوین پیش نویس لایحه وظایف دستگاه ها درامور جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق اکبری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در نشست بررسی تهیه پیش نویس لایحه وظایف دستگاه ها با بیان این مطلب گفت: تداوم همکاری مجلس شورای اسلامی و وزارت ورزش و جوانان یک امر ضروری است. زیرا موضوع جوانان باید به صورت فرابخشی در میان همه دستگاه ها پخش شود.

وی با بیان اینکه طی جلسات ستاد ساماندهی، وظایف هریک از دستگاه ها در حوزه جوانان تعیین شد؛ تصریح کرد: امسال در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی پیش از تنظیم بودجه، چند نامه با امضای وزیر و با هدف تعیین بودجه جوانان در دل دستگاه ها پیگیری شد. همچنین ششمین نگارش برنامه شاخص های ساماندهی امور جوانان با 18 محور اساسی نهایی شد که در کشور بی سابقه بود.

اکبری تصریح کرد: دو سند کلان با مسئولیت بهمن مشکینی در حوزه جوانان تنظیم شده که در حوزه توسعه ساماندهی امور جوانان و منشور تربیتی است. همچنین این طرح به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است.

معاون ساماندهی امور جوانان اظهار کرد: تکمیل این لایحه نیازمند همکاری تمام صاحبنظران حوزه جوان است تا در مرحله پایانی این لایحه از طریق دولت به مجلس وارد و تصویب شود.

در ادامه حجت الاسلام سید علی طاهری نماینده مجلس گفت: ورود لایحه منشور تربیتی نسل جوان و سند برنامه 13گانه به مجلس، نیازمند پیگیری و کار جدی است و نباید به این جلسه ها بسنده کرد بلکه برای تحقق این لایحه باید نمایندگان و دستگاه های مربوطه از قبل توجیه شوند.

