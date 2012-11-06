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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۱۳

رمضانی:

مشارکت حوزه در ساخت بازی های رایانه ای ضروری است

مشارکت حوزه در ساخت بازی های رایانه ای ضروری است

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری قم مشارکت حوزه در تولید و ساخت بازی های رایانه ای را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رمضانی ظهر سه شنبه در آئین افتتاح نخستین نمایشگاه بازی های رایانه ای استان قم که در فرهنگسرای قم برگزار شد بیان کرد: با تشکیل جلسه با حضور معاون استاندار، کمیته ای در استانداری قم در دفتر فناوری اطلاعات تشکیل شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه امسال اعتبارات و بودجه کافی نبود در ایجاد نمایشگاه بازی های رایانه ای کاری تیمی و مشارکتی انجام شد.
 
وی بیان کرد: دستگاه هایی که در ایجاد نمایشگاه بازی های رایانه ای همکاری داشتند شامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، شهرداری، مخابرات، صدا و سیما و آموزش و پرورش هستند.
 
مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری قم گفت: با مشارکت و همکاری با موسسات و دستگاه های دولتی می توانیم از ظرفیت های استان در خصوص موضوعات مرتبط با فضای استان بهره مند شویم.
 
وی بیان کرد: مشارکت و همکاری موسسات فعال در عرصه تولید بازی‌های رایانه‌ای، دستگاه‌های دولتی و حوزه‌های علمیه امری ضروری است و باید از ظرفیت‌های موجود در حوزه در گسترش فضای مجازی در سطح استان بهره مند شد.
کد مطلب 1737385

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