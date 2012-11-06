به گزارش خبرنگار مهر، سیدعطاءالله صدر درنخستین همایش توسعه ترانزیت از بنادر جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: در بحث ترانزیت، ابتدا موقعیت جغرافیایی هر کشور مدنظر قرار می‌گیرد و در گام بعدی همسایگان آن کشورها مطرح است.

وی با بیان اینکه ایران 15 کشور همسایه دارد که بازار مصرف خوبی دارند و برخی صادرکننده مواد اولیه هستند، گفت: شبکه‌های حمل و نقلی، ناوگان، زیرساخت‌های حمل و نقل، مدیریت تخصصی، توسعه حمل و نقل ترکیبی و اتصال به کریدورهای عبوری از مصادیق توسعه ترانزیت است.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: ضوابط و مقررات و تسهیلات توسعه ترانزیت باید توسط دولت موردتوجه قرار گیرد، به تسهیلات بانکی و تسهیلات حمل و نقلی توجه شود و قیمت تمام شده حمل کاهش یابد که دراین میان حمل سریع و ایمن مورد توجه است.

صدر با بیان اینکه مدیریت یکپارچه در حمل و توسعه حمل و نقل ترکیبی ضروری است، افزود: باید در کنار توسعه زیرساخت‌ها، تسهیلات ارائه شده و موانع از بین برود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ظرفیت ترانزیت بنادر، 25 میلیون تن است، گفت: سهم بنادر در ترانزیت خارجی مبدأ و مقصد 45 درصد است.

وی با بیان اینکه لازم است قیمت تمام شده حمل کالاهای ترانزیتی برای صاحبان کالا در ایران ارزان‌تر باشد، گفت: در حمل و نقل دریایی، اپراتور کار تخلیه و بارگیری را انجام داده و همزمان سرمایه‌گذار نیز ظرفیت‌ها را توسعه می‌دهد.

صدر با تأکید بر اینکه باید از پس‌کرانه‌های بنادر برای توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی استفاده کرد، اظهار داشت: آمادگی داریم زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در پس‌کرانه بنادر فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه بنادر یا مناطق آزاد بوده و یا مناطق ویژه تجاری هستند، تصریح کرد: از ظرفیت بنادر ایران به خوبی استفاده نمی‌شود، هم‌ اکنون در بندر امام خمینی(ره) 11 هزار هکتار، در بندر شهید رجایی 4 هزار و 800 هکتار و در بندر امیرآباد 2 هزار هکتار منطقه ویژه تجاری داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار جابه‌جایی 3 میلیون تن کالای ترانزیتی مدنظر است.

صدر با بیان اینکه لازم است در راستای توسعه ترانزیت، «سازمان حمل و نقل ترکیبی» در کنار دیگر سازمان‌های حملی و نقلی تشکیل شود، گفت: لازم است در این راستا، هر 4 مدل حمل و نقلی ترکیب شوند که این امر موجب تسهیل حضور بخش خصوصی است.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: کمیته توسعه ترانزیت در سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل خواهد شد که این کمیته ترکیبی از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، انجمن‌ها، بانک‌ها، گمرک و از این قبیل است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کمیته توسعه ترانزیت برای سازمان بنادر درآمدزا خواهد بود، اضافه کرد: باید مهندسی حمل و نقل به بهترین وجه انجام شود.