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۳۰ فروردین ۱۳۸۴، ۱۱:۳۷

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رمان طنز " وقايع نگاري بن لادن " به قلم محمد علي علومي به نمايشگاه كتاب تهران مي رسد

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : محمد علي علومي - نويسنده و منتقد ادبيات داستاني ، امسال با تازه ترين كتاب خود در حوزه ي طنز مكتوب تحت عنوان " وقايع نگاري بن لادن " به هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران خواهد آمد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين نويسنده ي معاصر كه پيشتر رمان طنز " من نوكر صدامم " را منتشر كرده است ، امسال به سه عنوان كتاب تازه به هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران مي آيد كه رمان طنز " وقايع نگاري بن لادن " يكي از همين آثار است .

محمد علي علومي كه ساكن شهر زلزله زده ي بم است و در حادثه ي زلزله ، جمع زيادي از بستگان خود را از دست داده است ، دو كتاب ديگر را نيز در نمايشگاه كتاب تهران به علاقه مندان به كتاب و ادبيات عرضه مي كند ، كتاب تحليلي " طنز و آمريكا " و اثر تحقيقي " طنز ايران از مشروطه به بعد ... " از ديگر كتاب هاي جديد علومي است . 

رمان طنز " وقايع نگاري بن لادن " قريب به 300 صفحه است و توسط يكي از مراكزنشردر كرمان منتشر خواهد شد .


 

کد مطلب 173739

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