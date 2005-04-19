رمان طنز " وقايع نگاري بن لادن " به قلم محمد علي علومي به نمايشگاه كتاب تهران مي رسد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين نويسنده ي معاصر كه پيشتر رمان طنز " من نوكر صدامم " را منتشر كرده است ، امسال به سه عنوان كتاب تازه به هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران مي آيد كه رمان طنز " وقايع نگاري بن لادن " يكي از همين آثار است .



محمد علي علومي كه ساكن شهر زلزله زده ي بم است و در حادثه ي زلزله ، جمع زيادي از بستگان خود را از دست داده است ، دو كتاب ديگر را نيز در نمايشگاه كتاب تهران به علاقه مندان به كتاب و ادبيات عرضه مي كند ، كتاب تحليلي " طنز و آمريكا " و اثر تحقيقي " طنز ايران از مشروطه به بعد ... " از ديگر كتاب هاي جديد علومي است .



رمان طنز " وقايع نگاري بن لادن " قريب به 300 صفحه است و توسط يكي از مراكزنشردر كرمان منتشر خواهد شد .





