جزئیات سفر احمدی نژاد به اندونزی، پاکستان و عراق

محمدرضا فرقانی، مدیر کل بین الملل دفتر رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سفرهای خارجی رئیس جمهور که تا یک ماه آینده صورت خواهد گرفت، گفت: محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس دموکراسی که در روزهای 18 و19 آبان ماه در بالی اندونزی برگزار می شود به این کشور سفر می کند.

وی افزود: احمدی نژاد برای سفر به بالی، تهران را روز چهارشنبه 17 آبان ماه ترک می کند.



فرقانی همچنین از سفر رئیس جمهور به پاکستان خبر داد و گفت: احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس دی 8( کشورهای توسعه یافته در بین کشورهای در حال توسعه) به پاکستان سفر می کند.



وی تأکید کرد: اجلاس دی8، دوم آذر ماه در اسلام آباد برگزار می شود.



کشورهای عضو دی 8، پاکستان، ایران ، مالزی ، بنگلادش ، ترکیه ، مصر، اندونزی و نیجریه هستند.



مدیر کل بین الملل دفتر رئیس جمهور همچنین درباره سفر احمدی نژاد به عراق نیز گفت: هنوز زمان این سفر مشخص نشده است.



وی با اشاره به اینکه قرار است دومین اجلاس ضد تروریسم که سال گذشته در تهران برای اولین بار برگزار شد، در عراق برگزار شود، خاطرنشان کرد: دولت عراق هنوز تاریخ مشخصی برای این اجلاس اعلام نکرده و به همین دلیل نیز زمان سفر رئیس جمهور به این کشورمشخص نشده است.



به گفت فرقانی، آنچه درباره زمان سفر رئیس جمهور به عراق گفته می شود تنها گمانه زنی است و در انتظار اعلام نظر دولت عراق هستیم.

