فتح قله دائو لاگیری نپال نقطه عطفی برای ورزش کوهنوردی فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین جلالی اظهار داشت : فتح قله های مرتفع و صعود به ارتفاعات بلند آرزوی هر کوهنوردی است و این انگیزه در برنامه ریزی های هیئت کوهنوردی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در دنیا 14 قله بالای هشت هزار متر وجود دارد که فتح آنها معادل کسب مقام های جهانی است و کسی که می خواهد چنین آینده ای را دنبال کند باید تجربه بسیاری در فتح قله ها را بدست آورده باشد تا بتواند موفق به کسب این مقام شود.

رییس هیئت کوهنوردی فارس تصریح کرد: چشم انداز هیئت کوهنوردی از سال 84 در کمیته هیمالیا نوردی فتح قله های مرتفع جهان ترسیم شد و برای کسب آمادگی لازم و صعود، از سال 88 برنامه ریزی هایی برای جذب اعتبار و آمادگی کوهنوردان در نظر گرفته شد تا بتوانیم سال 89 این صعود را شروع کنیم اما به دلیل مسائل مالی به تاخیر افتاد.

جلالی با اشاره به برگزاری اردوهای آمادگی مختلف در قله های مرتفع ایران گفت: امسال پس از درج فراخوان هیأت کوهنوردی به علاقه مندان و بررسی شرایط آنها در مورد آمادگی جسمی، تجهیزات ، داشتن دانش اولیه، آشنایی با کار در مناطق برفی ، تعدادی از کوهنوردان نام نویسی کردند که پس از برگزاری دوره های آموزشی لازم ، 8 نفر که شرایط صعود داشتند نیز انتخاب شدند.

وی ابراز داشت: قله دائولاگیری هفت، از جمله قله هایی است که با توجه به شرایط آب و هوا و مسافت ، تمرین و تجربه مناسبی برای شروع فتح قله های 8 هزار متری است.

رئیس هیئت کوهنوردی فارس عنوان کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته اگر اعتبار لازم تامین شود کوهنوردان فارس می توانند تا دو سال آینده قله های 8 هزار متری را فتح کنند.