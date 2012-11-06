مهشید افشار زاده در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: به تازگی موافقت اصولی این فیلم اعلام شده است و برای کلید زدن فیلم منتظر پروانه ساخت هستیم. هم اکنون پیش تولید را آغاز کردیم.

وی افزود: فیلمنامه "پروانه ام باش" متعلق به علی اکبر قاضی نظام است و هم اکنون با مشورت وی مشغول بازنویسی هستم. این فیلم داستان دختری است که برای رفتن به دانشگاه دچار مشکلاتی می شود.

افشار زاده درباره ساخت اولین فیلم بلند سینمایی خود در مقام کارگردان عنوان کرد: فیلم با موضوع اجتماعی و با موضوع جوانان است. ما از ابتدای بهار امسال منتظر گرفتن پروانه ساخت هستیم و بعید می دانم با زمان باقی مانده "پروانه ام باش" به جشنواره فجر امسال برسد.

مهشید افشار زاده بازیگر سینما و تلویزیون ایران تا کنون در فیلم های "عیار14"، "طوفان شن"، "شریک زندگی"، "مستاجر"، بچه های طلاق" و... بازی کرده است. وی در سینما فعالیت خود را از سال 64 آغاز کرده است.