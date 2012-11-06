دستگیری هفت شکارچی متخلف در استان قزوین

علی آقا فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در چهار روز گذشته مامورین یگان حفاظت محیط زیست اداره کل و واحد های الموت غربی، شرقی و طارم سفلی در حین گشت و کنترل اجرای مقررات شکار و صید درزیستگاه های حیاط وحش استان هفت نفر از متخلفین شکار غیرمجاز را دستگیر کردند.

وی با اشاره به تحویل متخلفین به مقامات قضایی بیان کرد: ازمتخلفین لاشه 10 قطعه کبک، یک قلاده روباه و یک سرخرگوش و همچنین هفت قبضه سلاح شکاری و مقادیر مشابهی ادوات شکار کشف و ضبط شده است.

فرهادی با اشاره به حفاظت و مراقبت شبانه روزی یگان حفاظت محیط زیست استان از زیستگاهای طبیعی و حیاط وحش استان افزود: از تمامی شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه تخلف در عرصه شکار و صید مراتب را به سرمحیط بانی ها و ادارات محیط زیست استان اطلاع دهند تا با متخلفان شکار و صید به طور قاطع برخورد شود.

